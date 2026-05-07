Luego de Valverde y Tchouaméni: las peleas de compañeros más recordadas en la historia del futbol

Repasa algunos de los momentos más icónicos en la historia del deporte luego de protagonizar altercados inesperados.

La pelea que protagonizaron Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el entrenamiento del Real Madrid este jueves generó un escándalo en el vestuario Merengue y una sorpresa generalizada en el mundo del futbol por la gravedad de los hechos. A su vez, esto permitió recordar los antecedentes más impactantes entre integrantes del mismo plantel que a continuación detallamos.

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Las peleas más recordadas en la historia del futbol

Si se habla de conflictos entre compañeros, la mayoría de México puede recordar el que vivieron Ángel Reyna y Aquivaldo Mosquera mientras se encontraban jugando para el América en 2011. Luego de perder un clásico contra Chivas, las tensiones escalaron al máximo y, según lo relatado, la situación derivó en un intercambio de puños que pasó a la historia.

Ángel Reyna y Aquivaldo Mosquera vivieron un momento histórico en América. (X)

Otra escena muy recordada es la que protagonizaron Zlatan Ibrahimovic y Onyewu. En 2010, la polémica fue un tanto similar a la que vivieron Valverde y Tchouaméni, ya que una dura entrada de Ibrahimovic generó una dura reacción del estadounidense, quien tomó del cuello hasta terminar intercambiando golpes.

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Imaginen a Zlatan Ibrahimovic, de ⁣1.95 metros y 95 kg, peleándose con el defensor estadounidense Oguchi Onyewu, de 1.95 metros y 92 kg. Bueno, sucedió en un entrenamiento en el Milan. Y así lo contó Ibra en su Biografía.



TREMENDO ⁣😳🥊 pic.twitter.com/JdO0zpmJ9s — Bolavip (@bolavipcom) July 21, 2022

En 2008, Deportivo La Coruña se volvió noticia por un cruce entre Gustavo Munúa y Dudu Aouate. El uruguayo terminó dejando al arquero israelí con ocho puntos de sutura en el rostro y de, hecho, el ahora entrenador recibió una condena de seis meses, aunque luego se revirtió a una multa económica.

Dudu Aouate terminó gravemente herido luego de pelearse con Gustavo Munúa. (X)

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Sin dudas que una de las más memorables tuvo lugar también en el Real Madrid. Thomas Gravesen y Robinho pasaron a los golpes luego de que el brasileño se enojara por una dura infracción del danés. Automáticamente, intervinieron Sergio Ramos y otros referentes para calmar los ánimos y que la situación no pase a mayores.

FLASHBACK: To this week in 2006 when Tommy Gravesen tried to liven up Madrid’s pre-season training – by

sparking out Robinho.



Bonkers. pic.twitter.com/9BgeCClrVJ — A Funny Old Game (@sid_lambert) August 10, 2018

En síntesis

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron un escándalo por agresión en el Real Madrid.

y Aurélien Tchouaméni protagonizaron un en el Real Madrid. Ángel Reyna y Aquivaldo Mosquera se enfrentaron a golpes en el América durante 2011 .

y Aquivaldo Mosquera se enfrentaron a golpes en el . Gustavo Munúa fue condenado tras provocar ocho puntos de sutura al arquero Dudu Aouate.