Real Madrid: Por qué el plan maestro de Florentino terminó en crisis total con Mbappé a la cabeza

La Casa Blanca atraviesa su peor momento en años y todos se echan culpas. ¿Quién es el gran responsable de la caída Merengue?

Un gota que rebalsa el vaso es el episodio que capta la atención, pero también el que devela que durante mucho tiempo estuvieron pasando situaciones que nadie les puso un límite para evitar llegar a un colapso generalizado. Dicho así, puede sonar a relleno o frases hechas, pero el presente del Real Madrid es todo lo que se mencionó y más, porque pasó de intentar construir un plan maestro, ideado para buscar el éxito prolongado y se ha convertido en un fracaso de época.

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La crisis que terminó de hundir el proyecto ganador del Real Madrid

La pelea que todo el mundo conoció entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni terminó por destapar una interna de un vestidor quebrado, sin rumbo y sin esperanza en el futuro. O al menos hasta que no se dé un cambio de timón fuerte. Bueno, la primera decisión ya está tomado y es la salida de Álvaro Arbeloa al final de la temporada como entrenador principal para apostar al proyecto de un DT consagrado: José Mourinho parece ser el apuntado por Florentino Pérez.

El Tito Floren tenía todo planeado con la llegada de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y la permanencia de Vinícius Jr. para asegurar títulos. Con jugadores jóvenes, siendo figuras de primer nivel que cualquier equipo quisiera tener, rodearlos de la élite y dominar en la UEFA Champions League. Sin embargo, con el paso de los meses todo se fue derrumbando y, de cara al final de la temporada, no quedó nada.

Kylian Mbappé no pudo llevar al Real Madrid a la gloria buscada. (GETTY IMAGES)

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Eliminado en cuartos de final de Champions de manera contundente ante el Bayern Múnich y sin ningún tipo de posibilidades en LaLiga que será del Barcelona en cuestión de tiempo, el Madrid decidió cambiar de técnico a mitad de camino. Xabi Alonso había llegado a Valdebebas con bombos y platillos, pero la paciencia no estuvo de su lado y fue reemplazado por Arbeloa.

El exlateral derecho fue un parche que no trajo los resultados esperados. En medio de múltiples rumores de conflictos internos, indisciplinas reiteradas y malos modos entre compañeros, Real Madrid va dejando atrás una temporada para el olvido en la que fue tapa de los periódicos por problemas puertas adentro que por los resultados deportivo.

A nivel colectivo, el juego brilló por su ausencia, la afición nunca quedó conforme con el rendimiento de un equipo que parecía ganar los partidos llevándose el balón por delante, lejos de consolidar una idea capaz de mostrarlo confiable. ¿Se vendrán cambios? ¿Será el fin de varios jugadores que no colmaron las expectativas? El principio del fin parece haber llegado en la Casa Blanca.

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En síntesis