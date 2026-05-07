El mediocentro uruguayo realizó un sincero descargo en sus redes sociales tras su pelea con el volante francés en el entrenamiento de los Merengues.

En las últimas horas se conoció un particular episodio que generó mucha sorpresa en el mundo del futbol, más precisamente en Real Madrid. Diferentes informes indicaron una pelea entre jugadores de la Casa Blanca, más precisamente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

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A tal punto fue la pelea que el jugador de Uruguay quedó desafectado para lo que viene según un comunicado de la institución española. El club lanzó un comunicado donde especifciaron que el futbolista sufrió un traumatismo cranoencefálico y deberá estar 15 días afuera de las canchas.

Tras los hechos conocidos, la institución lanzó varios comunicados informando la situación, las decisiones que tomará en los próximos días y hasta especificó qué lesión tiene el mediocentro uruguayo. Por su parte, el charrúa también se pronunció en un largo texto en su cuenta de Instagram.

El comunicado de Federico Valverde en su cuenta de Instagram

“Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande

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En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica.

Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital.

En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió.

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Federico Valverde se expresó en su cuenta personal. [Foto: @fedevalverde]

Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada rompiéndonos el alma me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero.

Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas mas importantes de mi vida y no puedo ser ajeno. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen, dejando el beneficio a la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente, que no tengo dudas que los roces que podamos tener fuera de un campo adentro dejan de existir y si tengo que defenderlo dentro de un estadio seré el primero

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No iba a pronunciarme hasta final de temporada, quedamos eliminados de champions y me guarde la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice, por eso soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas porque siempre fui hasta el final, hasta las últimas consecuencias y me duele más que nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesario. Gracias”

En síntesis