En el marco de la Vuelta de las Semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, Arsenal y Atlético Madrid se miden este martes 5 de mayo desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres. Ambos conjuntos van por la victoria tras igualar 1-1 en la Ida.

Publicidad

Del lado del equipo a cargo de Mikel Arteta, viene de cosechar una gran victoria por 3-0 en condición de local ante Fulham y está más cerca de ganar la Premier League 2025-26 tras la ayuda que le dio Everton empatando con Manchester City en la jornada de lunes.

Los hombres dirigidos por Diego Simeone arriban luego de vencer 2-0 de visitante al Valencia. Con 63 puntos, el equipo rojjiblanco pelea con Villarreal por ser el tercero de LaLiga 2025-26, que será ganada por Barcelona y escoltado por Real Madrid.

La alineación confirmada de Arsenal vs. Atlético de Madrid

David Raya

Ben White

William Saliba

Gabriel Magalhaes

Riccardo Calafiori

Martín Zubimendi

Eberechi Eze

Declan Rice

Bukayo Saka

Viktor Gyökeres

Leandro Trossard

DT: Mikel Arteta

Publicidad

La alineación confirmada de Atlético de Madrid vs. Arsenal