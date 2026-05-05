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UEFA Champions League

¿Juega Julián Álvarez? Las alineaciones confirmadas de Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2025-26

Los Gunners y los Colchoneros se enfrentarán por la Vuelta de las Semifinales del certamen internacional de club de Europa.

Arsenal y Atlético Madrid se enfrentarán por la Vuelta de las Semifinales de la UFA Champions League
© BolavipArsenal y Atlético Madrid se enfrentarán por la Vuelta de las Semifinales de la UFA Champions League

En el marco de la Vuelta de las Semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, Arsenal y Atlético Madrid se miden este martes 5 de mayo desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres. Ambos conjuntos van por la victoria tras igualar 1-1 en la Ida.

Del lado del equipo a cargo de Mikel Arteta, viene de cosechar una gran victoria por 3-0 en condición de local ante Fulham y está más cerca de ganar la Premier League 2025-26 tras la ayuda que le dio Everton empatando con Manchester City en la jornada de lunes.

Los hombres dirigidos por Diego Simeone arriban luego de vencer 2-0 de visitante al Valencia. Con 63 puntos, el equipo rojjiblanco pelea con Villarreal por ser el tercero de LaLiga 2025-26, que será ganada por Barcelona y escoltado por Real Madrid.

La alineación confirmada de Arsenal vs. Atlético de Madrid

  • David Raya
  • Ben White
  • William Saliba
  • Gabriel Magalhaes
  • Riccardo Calafiori
  • Martín Zubimendi
  • Eberechi Eze
  • Declan Rice
  • Bukayo Saka
  • Viktor Gyökeres
  • Leandro Trossard
  • DT: Mikel Arteta

La alineación confirmada de Atlético de Madrid vs. Arsenal

  • Jan Oblak
  • Marcos Llorente
  • Marc Pubill
  • David Hancko
  • Robin Le Normand
  • Matteo Ruggeri
  • Koke
  • Giuliano Simeone
  • Ademola Lookman
  • Antoine Griezmann
  • Julián Álvarez
  • DT: Diego Simeone
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Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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