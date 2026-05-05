En el marco de la Vuelta de las Semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, Arsenal y Atlético Madrid se miden este martes 5 de mayo desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres. Ambos conjuntos van por la victoria tras igualar 1-1 en la Ida.
Del lado del equipo a cargo de Mikel Arteta, viene de cosechar una gran victoria por 3-0 en condición de local ante Fulham y está más cerca de ganar la Premier League 2025-26 tras la ayuda que le dio Everton empatando con Manchester City en la jornada de lunes.
Los hombres dirigidos por Diego Simeone arriban luego de vencer 2-0 de visitante al Valencia. Con 63 puntos, el equipo rojjiblanco pelea con Villarreal por ser el tercero de LaLiga 2025-26, que será ganada por Barcelona y escoltado por Real Madrid.
La alineación confirmada de Arsenal vs. Atlético de Madrid
- David Raya
- Ben White
- William Saliba
- Gabriel Magalhaes
- Riccardo Calafiori
- Martín Zubimendi
- Eberechi Eze
- Declan Rice
- Bukayo Saka
- Viktor Gyökeres
- Leandro Trossard
- DT: Mikel Arteta
La alineación confirmada de Atlético de Madrid vs. Arsenal
- Jan Oblak
- Marcos Llorente
- Marc Pubill
- David Hancko
- Robin Le Normand
- Matteo Ruggeri
- Koke
- Giuliano Simeone
- Ademola Lookman
- Antoine Griezmann
- Julián Álvarez
- DT: Diego Simeone