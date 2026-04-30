No caben dudas que la UEFA Champions League es el torneo internacional de clubes más prestigioso del mundo, donde se dan cita los mejores jugadores del mundo jugando para los equipos con mayor presupuesto y recaudación en el mundo del futbol.

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Por eso, la afición de muchos países siguen de cerca el torneo y los canales de televisión y las plataformas de streaming ganan un peso importante para los seguidores, quienes están atentos a los horarios y días. De cara a los cursos venideros, un importante cambio está por llegar.

Desde Puntaje Ideal, perfil especializado en lo que respecta a la televisación y transmisiones onlines de los eventos deportivos, revelaron un cambio profundo que tendrá la competencia de cara a las próximas temporadas tanto en Sudamérica como en México.

🚨 ¡LA NOTICIA DE LA JORNADA!



📺 ESPN/Disney+ y Paramount+ transmitirán la UEFA Champions League en Sudamérica (excepto Brasil), Centroamérica y México a partir de la temporada 2027/28 y por los siguientes cuatro años:



📌 Cada empresa tendrá el 50% de los derechos de… https://t.co/JEKkmOPJLe pic.twitter.com/pzAkyYgER0 — Puntaje Ideal (@Puntaje_Ideal) April 30, 2026

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Así fue el anunció a través de los especialistas a través de un posteo en ‘X’: “ESPN/Disney+ y Paramount+ transmitirán la UEFA Champions League en Sudamérica (excepto Brasil), Centroamérica y México a partir de la temporada 2027/28 y por los siguientes cuatro años“.

Y agregaron: “Cada empresa tendrá el 50% de los derechos de transmisión, incluyendo la final en simultáneo por ambas señales. Sí, habrá que tener las dos plataformas para poder ver todos los partidos de la Champions. Cambio total en México, dónde la competición pasará de TNT y FOX a ESPN/Disney+ y Paramount+“.

¿Cuándo se juegan las Semifinales de la UEFA Champions League 2025-26?

La semana próxima se estarán jugando los duelos de Vuelta de las dos series. Por un lado, el próximo martes 5 de mayo desde las 13:00 horas (Ciudad de México) Arsenal y Atlético Madrid se darán cita en Inglaterra. Un día después, el miércoles 6 de mayo jugarán desde las 13:00 Bayern Munich y PSG en Alemania.

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En síntesis