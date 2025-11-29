Este fin de semana se disputa una nueva fecha en las distintas ligas europeas. En el caso del Barcelona, el conjunto culé recibe en el Camp Nou al Alavés por un partido relacionado a la Jornada 14 de LaLiga. El juego inicia a partir de las 09:15hs (CDMX9.

Con respecto al local, el Barcelona viene de sufrir una dura derrota en la Champions League al perder por 3-0 con Chelsea. Por esta razón, el conjunto dirigido por Hansi Flick busca recuperarse con un triunfo y darle una alegría a sus aficionados.

Por el lado de la visita, el Alavés viene de perder por 1-0 con Celta de Vigo y acumula dos derrotas consecutivas en LaLiga. El equipo de Eduardo Coudet está 14° en la tabla y buscará dar el batacazo frente al Barcelona, una tarea que no será nada fácil.

La probable alineación de Barcelona

Joan García

Jules Kounde

Pau Cubarsí

Andreas Christensen

Alejandro Balde

Eric García

Frenkie de Jong

Lamine Yamal

Raphinha

Ferrán Torres

Robert Lewandowski

La probable alineación de Alavés

Antonio Sivera

Jonny Otto

Nahuel Tenaglia

Jon Pacheco

Youssef Enriquez

Carlos Vicente

Antonio Blanco

Denis Suárez

Carles Aleñá

Toni Martínez

Lucas Boyé