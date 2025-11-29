Este fin de semana se disputa una nueva fecha en las distintas ligas europeas. En el caso del Barcelona, el conjunto culé recibe en el Camp Nou al Alavés por un partido relacionado a la Jornada 14 de LaLiga. El juego inicia a partir de las 09:15hs (CDMX9.
Con respecto al local, el Barcelona viene de sufrir una dura derrota en la Champions League al perder por 3-0 con Chelsea. Por esta razón, el conjunto dirigido por Hansi Flick busca recuperarse con un triunfo y darle una alegría a sus aficionados.
Por el lado de la visita, el Alavés viene de perder por 1-0 con Celta de Vigo y acumula dos derrotas consecutivas en LaLiga. El equipo de Eduardo Coudet está 14° en la tabla y buscará dar el batacazo frente al Barcelona, una tarea que no será nada fácil.
La probable alineación de Barcelona
- Joan García
- Jules Kounde
- Pau Cubarsí
- Andreas Christensen
- Alejandro Balde
- Eric García
- Frenkie de Jong
- Lamine Yamal
- Raphinha
- Ferrán Torres
- Robert Lewandowski
La probable alineación de Alavés
- Antonio Sivera
- Jonny Otto
- Nahuel Tenaglia
- Jon Pacheco
- Youssef Enriquez
- Carlos Vicente
- Antonio Blanco
- Denis Suárez
- Carles Aleñá
- Toni Martínez
- Lucas Boyé
