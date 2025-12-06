Las alineaciones de Betis vs. Barcelona por la Jornada 15 de LaLiga 2025-26

Betis y Barcelona se enfrentan este sábado 6 de diciembre en uno de los partidos más atractivos del fin de semana en LaLiga. El duelo entre dos de los equipos que se ubican en el top5 de la tabla comienza a las 11:30hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Benito Villamarín.
Con respecto al local, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini está 5° en la clasificación con 24 puntos. El Betis viene de ganar el clásico ante Sevilla por 2-0 y los verdiblancos acumulan una racha de ocho partidos sin perder (contando todas las competiciones).
Con respecto a la visita, el Barcelona viene de derrotar por 3-1 al Atlético de Madrid el martes pasado en el partido que se adelantó de la Jornada 19. El conjunto culé es el único líder de LaLiga y buscará mantenerse así con un triunfo en un campo difícil.
La alineación de Betis
- Álvaro Balles
- Ruibal
- Marc Bartra
- Natan
- Valentín Gómez
- Marc Roma
- Altimira
- Pablo Fornals
- Antony
- Abde
- Cucho Hernández
La alineación de Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Alejandro Balde
- Eric García
- Pedri
- Lamine Yamal
- Roony
- Marcus Rashford
- Ferrán Torres
