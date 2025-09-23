¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Milan vs. Lecce por la Coppa Italia 2025-26

Este martes 23 de septiembre se juegan varios partidos por la segunda ronda de la Coppa Italia. El Milan de Santiago Giménez se enfrenta hoy con el Lecce, un rival al que ya le ganó hace un mes por la Serie A. El juego por este torneo inicia a las 13:00hs (CDMX).

Con respecto al rossonero, el Milan fue mejorando después de la derrota con Cremonese en el debut de la Serie A. El equipo de Santiago Giménez lleva tres victorias consecutivas y busca seguir avanzando en la Coppa Italia en un partido en el que en la previa es el claro favorito.

Por el lado de la visita, el Lecce todavía no pudo ganar en la Serie A después de cuatro partidos. De hecho el rival del Milan acumula una racha negativa de tres derrotas consecutivas y su única victoria en la temporada fue el 2-0 contra Juve Stabia en la primera ronda de la Coppa Italia.

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Milan

Pietro Terracciano

Fikayo Tomori

Matteo Gabbia

Strahinja Pavlović

Alexis Saelemaekers

Youssouf Fofana

Luka Modrić

Adrien Rabiot

Pervis Estupiñán

Christian Pulisic

Santiago Giménez

La probable alineación de Lecce