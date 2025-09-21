Por la Jornada 5 dela edición 2025-26 de la Premier League, Arsenal y Manchester City se miden desde las 12:30 horas (Ciudad de México) en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres. Los dos equipos van en búsqueda de ganar en un duelo de claros pretendientes al título.
El equipo a cargo de Mikel Arteta viene de golear por 3-0 de local al Nottingham Forest y suma 9 puntos en el torneo, marchando con puntaje ideal. Entresemana también debutó por la UEFA Champions League 2025-26, con victoria 2-0 de visitante ante Athletic Bilbao de España.
Del lado del equipo dirigido por Pep Guardiola, arriban con una gran victoria en casa por 3-0 ante Manchester United en una nueva edición del Manchester Derby. En la semana también debutó por la Orejona con una victoria por 2-0 en casa ante Napoli de Italia.
La alineación confirmada de Arsenal vs. Manchester City
- David Raya
- Jurriën Timber
- William Saliba
- Gabriel Magalhaes
- Riccardo Calafiori
- Martín Zubimendi
- Mikel Merino
- Declan Rice
- Noni Madueke
- Leandro Trossard
- Viktor Gyökeres
- DT: Mikel Arteta
La alineación confirmada de Manchester City vs. Arsenal
- Gianluggi Donnarumma
- Abdukodir Khusanov
- Rúben Dias
- Joško Gvardiol
- Nico O’Reilly
- Rodrigo Hernández
- Bernardo Silva
- Tijjani Reijnders
- Phil Foden
- Jérémy Doku
- Erling Haaland
- DT: Pep Guardiola