Por la Jornada 5 dela edición 2025-26 de la Premier League, Arsenal y Manchester City se miden desde las 12:30 horas (Ciudad de México) en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres. Los dos equipos van en búsqueda de ganar en un duelo de claros pretendientes al título.

ver también El inesperado entrenador que Guardiola eligió como el mejor de la historia

El equipo a cargo de Mikel Arteta viene de golear por 3-0 de local al Nottingham Forest y suma 9 puntos en el torneo, marchando con puntaje ideal. Entresemana también debutó por la UEFA Champions League 2025-26, con victoria 2-0 de visitante ante Athletic Bilbao de España.

Del lado del equipo dirigido por Pep Guardiola, arriban con una gran victoria en casa por 3-0 ante Manchester United en una nueva edición del Manchester Derby. En la semana también debutó por la Orejona con una victoria por 2-0 en casa ante Napoli de Italia.

Publicidad

Publicidad

La alineación confirmada de Arsenal vs. Manchester City

David Raya

Jurriën Timber

William Saliba

Gabriel Magalhaes

Riccardo Calafiori

Martín Zubimendi

Mikel Merino

Declan Rice

Noni Madueke

Leandro Trossard

Viktor Gyökeres

DT: Mikel Arteta

ver también El gesto de Erling Haaland con Gianluigi Donnarumma tras el triunfo sobre Manchester United

La alineación confirmada de Manchester City vs. Arsenal