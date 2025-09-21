Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Las alineaciones confirmadas de Arsenal vs. Manchester City por la Jornada 5 de la Premier League 2025-26

Los Gunners y los Citizens se medirán en una nueva jornada de la Primera División de Inglaterra en un duelo en el que hay mucha expectativa.

Por Agustín Zabaleta

Arsenal y Manchester City se medirán en una nueva jornada de la Primera División de Inglaterra
© Getty ImagesArsenal y Manchester City se medirán en una nueva jornada de la Primera División de Inglaterra

Por la Jornada 5 dela edición 2025-26 de la Premier League, Arsenal y Manchester City se miden desde las 12:30 horas (Ciudad de México) en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres. Los dos equipos van en búsqueda de ganar en un duelo de claros pretendientes al título.

El inesperado entrenador que Guardiola eligió como el mejor de la historia

ver también

El inesperado entrenador que Guardiola eligió como el mejor de la historia

El equipo a cargo de Mikel Arteta viene de golear por 3-0 de local al Nottingham Forest y suma 9 puntos en el torneo, marchando con puntaje ideal. Entresemana también debutó por la UEFA Champions League 2025-26, con victoria 2-0 de visitante ante Athletic Bilbao de España.

Del lado del equipo dirigido por Pep Guardiola, arriban con una gran victoria en casa por 3-0 ante Manchester United en una nueva edición del Manchester Derby. En la semana también debutó por la Orejona con una victoria por 2-0 en casa ante Napoli de Italia.

Publicidad

La alineación confirmada de Arsenal vs. Manchester City

  • David Raya
  • Jurriën Timber
  • William Saliba
  • Gabriel Magalhaes
  • Riccardo Calafiori
  • Martín Zubimendi
  • Mikel Merino
  • Declan Rice
  • Noni Madueke
  • Leandro Trossard
  • Viktor Gyökeres
  • DT: Mikel Arteta
El gesto de Erling Haaland con Gianluigi Donnarumma tras el triunfo sobre Manchester United

ver también

El gesto de Erling Haaland con Gianluigi Donnarumma tras el triunfo sobre Manchester United

La alineación confirmada de Manchester City vs. Arsenal

  • Gianluggi Donnarumma
  • Abdukodir Khusanov
  • Rúben Dias
  • Joško Gvardiol
  • Nico O’Reilly
  • Rodrigo Hernández
  • Bernardo Silva
  • Tijjani Reijnders
  • Phil Foden
  • Jérémy Doku
  • Erling Haaland
  • DT: Pep Guardiola
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué no juegan Bukayo Saka y Martin Odegaard en Arsenal vs. Manchester City?
Futbol Internacional

¿Por qué no juegan Bukayo Saka y Martin Odegaard en Arsenal vs. Manchester City?

Acusan a China de robar datos cerebrales de Leclerc, Sinner y otras estrellas
FÓRMULA 1

Acusan a China de robar datos cerebrales de Leclerc, Sinner y otras estrellas

Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras la Jornada 1
Champions League

Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras la Jornada 1

Revelaron si es posible una revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford
Boxeo

Revelaron si es posible una revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo