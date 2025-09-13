Es tendencia:
Las alineaciones de Juventus vs. Inter de Milán por la Jornada 3 de la Serie A 2025-26

Juventus e Inter se enfrentan este sábado por el clásico. Conoce los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Este sábado 13 de septiembre se reanuda la Serie A de Italia luego de lo que fue la Fecha FIFA. El partido más atractivo del fin de semana es el que disputan Juventus e Inter de Milán, en un encuentro que comienza a las 10:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el estadio de la Vecchia Signora.

Por el lado de la Juventus, el equipo dirigido por Igor Tudor es uno de los cuatro clubes que ganó sus dos primeros partidos del torneo. La Vecchia Signora derrotó 2-0 a Parma y 1-0 a Genoa y ahora recibirá al Inter antes de hacer su debut en la UEFA Champions League.

Por su parte, el Inter goleó 5-0 a Torino en el debut y luego perdió por 2-1 ante Udinese en la segunda jornada. El neroazzurro también debuta la próxima semana en la Champions League pero antes buscará llevarse un buen resultado frente a la Juventus.

La alineación de Juventus

  • Michele Di Gregorio
  • Federico Gatti
  • Bremer
  • Lloyd Kelly
  • Pierre Kalulu
  • Manuel Locatelli
  • Khephren Thuram
  • Weston McKennie
  • Teun Koopmeiners
  • Kenan Yildiz
  • Dusan Vlahovic

La alineación de Inter

  • Yan Sommer
  • Manu Akanji
  • Francesco Acerbi
  • Alessandro Bastoni
  • Denzel Dumfries
  • Hakan Calhanoglu
  • Nicoló Barella
  • Henrij Mkhitaryan
  • Carlos Augusto
  • Lautaro Martínez
  • Marcus Thuram
