En LaLiga se produjo un cambio en el liderazgo en lo que fue la jornada del fin de semana. El Barcelona le ganó al Alavés y aprovechó que el Real Madrid empató con el Girona para colocarse por encima en la tabla. Sin embargo, esto podría cambiar en las próximas horas.

Publicidad

Publicidad

El Barcelona se enfrenta este martes con el Atlético de Madrid en uno de los mejores partidos que puede entregar LaLiga. No obstante, lo curioso es que ambos equipos se cruzan por la Jornada 19 del torneo, cuando el fin de semana pasado se disputó la fecha 14.

¿Por qué se adelantó el partido?

La explicación está relacionada con la Supercopa de España. Tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid van a jugar dicho torneo, el cual está estipulado que las semifinales se lleven a cabo el 7 y 8 de enero y la final el domingo 11. Y la Jornada 19 de LaLiga se jugará el fin de semana del 9 al 11 de enero.

Por lo tanto, ni el Barcelona ni el Atlético de Madrid iban a poder disputar su partido con normalidad considerando que ambos clubes estarían en Arabia Saudita por la Supercopa de España. Es por eso que se decidió adelantar el encuentro para este martes.

Publicidad

Publicidad

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan en el Camp Nou (Getty Images)

Recordemos que desde 2019 la Supercopa de España se disputa en un formato de Final Four y ya no es un título que se define a un solo partido y en el verano europeo. Por eso, además del Barcelona y Atlético de Madrid, Real Madrid y Athletic Club de Bilbao participan de la próxima edición.

ver también Mientras Kylian Mbappé ganó 89 millones en 2025, lo que acumuló Lamine Yamal

Y precisamente por eso el partido entre Real Madrid y Athletic Club por la Jornada 19 también se adelantó. Ambos equipos se cruzan este miércoles 3 de diciembre, por lo que en el caso del conjunto merengue ya sabrá el resultado del Barcelona ante el Atlético de Madrid.

Publicidad

Publicidad

En síntesis