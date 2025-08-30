¿Por qué no juega André Onana en Manchester United vs. Burnley por la Premier League 2025-26?

Este sábado 30 de agosto comenzó la Jornada 3 de la Premier League 2025-2026. Uno de los seis partidos que se disputa hoy es el que tiene como protagonistas al Manchester United y al Burnley, que se enfrentan en Old Trafford a partir de las 08:00hs (CDMX).

El Manchester United viene de sufrir un papelón histórico al quedar eliminado en la segunda ronda de la EFL Cup en manos de Grimsby Town, un equipo de la League Two (lo que sería la cuarta división). Allí, André Onana no tuvo uno de sus mejores partidos.

El portero camerunés viene recibiendo muchas críticas desde hace meses por su rendimiento. Cuando se creía que podría irse de los Red Devils, finalmente André Onana se quedó. Sin embargo, Ruben Amorim le dio la titularidad a Altay Bayindir en las primeras dos jornadas de la Premier League.

El técnico del Manchester United decidió darle una oportunidad a André Onana en la EFL Cup, pero el camerunés tuvo un rendimiento muy malo y luego tampoco pudo destacarse en los penales. Por esta razón, el portero vuelve a ser suplente en la Premier League.

Los Red Devils todavía no pudieron ganar en la temporada y un partido en Old Trafford contra el Burnley parecería ser un escenario ideal para conseguir la primera victoria, aunque con el Manchester United nunca se sabe.