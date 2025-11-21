Burnley y Chelsea serán los equipos encargados de amanecer y dar comienzo a la jornada matutina de la Premier League, cuando se vean las caras este sábado en primer turno, por la jornada 12 de esta edición 2025/26 del campeonato. Con realidades opuestas, ‘Clarets’ y ‘Blues’ se miden mano a mano en busca de tres puntos que ambos necesitan mucho.

En el caso de los de Londres, los ‘Blues’ podrían colocarse como escoltas si suman de a tres este sábado: con un triunfo, superarían al City en la tabla de posiciones y se estacionarían sólo detrás de Arsenal, líder actual del torneo. Por el lado de los de Lancashire, una victoria les permitiría alejarse de la zona de descenso, al borde del cual se encuentran hoy.

Sin embargo, en pos de lograr su objetivo, el Chelsea no podrá contar con Cole Palmer, una de sus máximas figuras. El joven atacante no será parte del encuentro de esta mañana: no solamente no se lo observará dentro de la alineación titular de su equipo, sino que tampoco estará como alternativa en el banco de relevos del conjunto visitante.

Cole Palmer, el gran ausente de Burnley-Chelsea [Foto: Getty]

En esta oportunidad, el futbolista de la Selección de Inglaterra se ausentará por Premier League dado que sufrió una fractura en un dedo del pie. Lo más llamativo es que Palmer estaba por volver luego de estar afuera largo tiempo por una lesión en la ingle, pero ahora tendrá que otra vez comenzar una recuperación pero a causa de un problema físico distinto.

“Cole Palmer tiene un dedo del pie fracturado a raíz de un accidente doméstico, probablemente no estará disponible para este partido… y para Barcelona y Arsenal, seguro”, reveló Enzo Maresca, director técnico del Chelsea, en la rueda de prensa previa al compromiso ante Burnley. El entrenador se vislumbró ciertamente frustrado por seguir sin poder utilizar a su estrella en el equipo.

El partido Burnley vs. Chelsea se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre, con sede en el estadio Turf Moor (Lancashire, Inglaterra), a partir de las 06.30 horas del Centro de México, por el duelo correspondiente a la jornada 12 de la Premier League 2025/26. El encuentro contará con la transmisión en vivo y en directo de las pantallas de FOX, FOX One y Caliente TV en todo el territorio mexicano.

