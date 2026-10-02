¿Juega HOY Kylian Mbappé en Francia vs. Italia por la Nations League 2026-27?

El equipo de Zinedine Zidane tiene su tercera presentación en la competición internacional en lo que promete ser un partidazo ante Italia.

Desde las 12:45 hs de la CDMX, Francia recibe a Italia por la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27, con el objetivo de seguir por el mismo camino que en los primeros partidos. El conjunto francés buscará mantener su buen comienzo en el torneo y volver a quedarse con los tres puntos ante un rival de mucha historia.

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El equipo que ahora dirige Zinedine Zidane viene de dos victorias al hilo en el torneo y buscará seguir con puntaje perfecto. Primero vencieron por 1-0 a Turquía en condición de visitante y luego también lograron el triunfo por la mínima ante Bélgica en los últimos minutos.

El rival de hoy será nada más ni nada menos que Italia, equipo que está en un proceso de reconstrucción y que intentará dar el batacazo ante una de las mejores selecciones de la actualidad. La Azzurra tendrá una prueba importante frente a un conjunto francés que comenzó esta nueva etapa con Zidane de manera positiva.

Italia comenzó el torneo con una derrota ante Bélgica, pero en su segunda presentación se recompuso tras golear por 4-1 a Turquía y llega confiada para el duelo ante los franceses. El equipo italiano buscará repetir esa actuación y conseguir un resultado importante fuera de casa.

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Kylian Mbappé no estará disponible ante Italia

Kylian Mbappé no estará disponible para este duelo tras salir lesionado en el primer partido ante Turquía, luego de anotar el gol de la victoria. El jugador del Real Madrid tiene una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda y será baja por unos días.

El delantero francés marcó el 1-0 ante Turquía y poco después sufrió la lesión que lo obligó a abandonar el campo. Los estudios realizados posteriormente confirmaron el diagnóstico y determinaron que deberá permanecer alejado de las canchas durante unos días.

En sintesis

Zinedine Zidane dirige a Francia ante Italia a las 12:45 horas CDMX.

ante Italia a las 12:45 horas CDMX. Kylian Mbappé es baja por una lesión en la rodilla tras enfrentar a Turquía.

por una lesión en la rodilla tras enfrentar a Turquía. Francia busca mantener puntaje perfecto en la tercera jornada de la Nations League.