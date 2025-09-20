Manchester United recibe este sábado 20 de septiembre al Chelsea en Old Trafford. El partido, correspondiente a la Jornada 5 de la Premier League, enfrenta a dos de los equipos más poderosos de Inglaterra pero que se encuentran en actualidades distintas.

Los Red Devils vienen de perder de manera contundente por 3-0 frente al Manchester City por la Premier League. El Manchester United está en una crisis y un mal resultado podría repercutir en el futuro de Ruben Amorim, quien no pudo alinear a Matheus Cunha en la alineación titular.

El delantero brasileño es uno de los flamantes refuerzos del Manchester United en el mercado pasado. Matheus Cunha llegó procedente del Wolverhampton y ha tenido un buen comienzo de temporada, a pesar de que su equipo no lo ha acompañado demasiado.

¿Por qué no juega Matheus Cunha?

Matheus Cunha no está presente como titular frente al Chelsea porque recién se recupera de una lesión. El brasileño sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales en el juego del Manchester United contra el Burnley antes de la Fecha FIFA y ni siquiera pudo sumar minutos ante el Manchester City.

Sin embargo, al menos como aspecto positivo, Matheus Cunha vuelve a estar disponible para Ruben Amorim. Lo más probable es que el delantero de la Selección de Brasil ingrese en la segunda mitad en el duelo por Premier League ante Chelsea.