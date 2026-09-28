El capitán de 'Les Bleus' no aparece en el once inicial para el cruce de esta tarde. El motivo de su baja.

La Selección de Francia chocará este lunes 28 de septiembre contra el contendiente más difícil del Grupo A1 de la presente UEFA Nations League 2026-27. En la continuación de su camino en el torneo internacional, el conjunto galo tendrá que visitar a la Selección de Bélgica, una de las potencias futboleras del Viejo Continente.

Publicidad

En su primer partido oficial en el certamen, ‘Les Bleus’ vencieron por 1-0 a Turquía en el debut, con una anotación de Kylian Mbappé a los 9 minutos del segundo tiempo. Con ese tanto del capitán y emblema, Francia se quedó con los primeros tres puntos en la competencia con un gran triunfo a domicilio por la mínima diferencia.

Ahora bien, no todo fue color de rosas en la presentación del equipo de Zidane. Es que Kylian Mbappé causó baja para enfrentar a Bélgica y no dirá presente esta tarde en el compromiso de la jornada 2 del Grupo A1. El delantero no está en la lista de convocados de su selección directamente para el juego de la UEFA Nations League 2026-27.

La baja del talentoso atacante para el duelo ante los ‘Red Devils’ surgió de que ‘Kiki’ se lesionó apenas convirtió ese gol el partido pasado. Si bien intentó hacer pie y seguir en el campo, cinco minutos después de marcar pidió el cambio y salió reemplazado. Sin embargo, su inconveniente físico no tuvo la gravedad que muchos pensaron.

Publicidad

El momento de la lesión de Mbappé [Foto: Getty Images]

Luego de que en Francia se anunciara una lesión tendinosa en la rodilla, Real Madrid confirmó que se trata de una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Este tipo de situación médica no amerita una intervención quirúrgica ni tampoco le demorará demasiado tiempo de recuperación al propio Kylian Mbappé.

De esta manera, la gran estrella de la Selección Francesa quedó desafectado de esta fecha FIFA de la UEFA Nations League, por lo que hoy no estará ni en la banca ante Bélgica. Tras haber sido el diferencial del partido pasado, tendrá un interesante desafío el cuadro galo para cubrir la cuota goleadora del capitán en un duelo complejo.

Publicidad

Según indicó la prensa española, Kylian Mbappé tendrá para dos semanas de rehabilitación, lo cual generó mucho fastidio entre los aficionados de la Selección de Francia. En su país, acusan que el jugador se dio de baja para prepararse para la continuidad de la temporada con Real Madrid, restándole importancia a la UEFA Nations League.