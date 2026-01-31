Por la Jornada 22 de la temporada 2025-26 de LaLiga, Elche y Barcelona chocan este sábado 31 de enero desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Manuel Martínez Valero de la ciudad de Elche. Con realidades distintas, los dos equipos van por los tres puntos.

Publicidad

Publicidad

Para este partido, el director técnico Hans-Dieter Flick no contará con un jugador que titular. El atacante polaco Robert Lewandowski no será parte del compromiso e irá al banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica y darle descanso al jugador.

¿Quién será el reemplazo de Robert Lewandowski en Elche vs. Barcelona?

Con esta noticia, el atacante español Ferrán Torres será parte del equipo y conformorá el tridente de ataque junto a Lamine Yamal y Raphinha. El jugador tendrá la chance de sumar minutos y demostrarle al director técnico que puede ser una opción firme.

¿Cuál será la alineación de Barcelona vs. Elche sin Robert Lewandowski?

Sin Robert Lewandowski, el conjunto blaugrana formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Franjiverdes: J.García; Koundé, Cubarsí, E.García, Baldé; Olmo, De Jong, López; Yamal, Torres y Raphinha.

Publicidad

Publicidad