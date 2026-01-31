Es tendencia:
logotipo del encabezado
LALIGA

¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Elche CF vs. FC Barcelona por la jornada 22 de LaLiga 2025-26

El equipo de Hansi Flick visita al Elche por una nueva jornada de la liga española con el objetivo de seguir siendo líderes en soledad del certamen.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Elche vs. Barcelona por la liga española.
© Getty ImagesElche vs. Barcelona por la liga española.

Barcelona llega con la motivación a tope luego de conseguir la clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 en la última jornada de la fase de grupos. El equipo dirigido por Hansi Flick está viviendo una temporada sobresaliente y busca mantener la racha para seguir al frente de la liga española.

Publicidad

Los culés enfrentan hoy un duelo clave contra Elche, desde las 14:00 hs de la CDMX, por la jornada 22 del campeonato. Ganar es fundamental para no perder terreno frente al Real Madrid, equipo que actualmente solo les saca un punto en la tabla y que también busca mantenerse firme en la pelea por el título.

El rival, Elche, se encuentra en la mitad de la tabla y buscará dar la sorpresa ante un Barcelona que viene de ganar la Supercopa, avanzar a cuartos de final de la Copa del Rey y estar clasificado a los octavos de Champions. Los locales quieren aprovechar su oportunidad y complicar al líder del torneo.

Alineación de Elche para recibir a Barcelona

  • Iñaki Peña
  • Germán Valera
  • Bigas
  • Affengruber
  • Chust
  • Pedrosa
  • Marc Aguado
  • Martim Neto
  • Rodrigo Mendoza
  • Diangana
  • Álvaro Rodríguez
Publicidad

Alineación de Barcelona para visitar a Elche

  • Joan Garcia
  • Cancelo
  • Eric Garcia
  • Cubarsí
  • Koundé
  • De Jong
  • Casadó
  • Fermín
  • Raphinha
  • Ferran Torres
  • Lamine Yamal
Cristiano Ronaldo marcó ante Al-Kholood y así quedó la carrera por los 1.000 goles

ver también

Cristiano Ronaldo marcó ante Al-Kholood y así quedó la carrera por los 1.000 goles

En síntesis

  • El Barcelona de Hansi Flick enfrenta al Elche hoy a las 14:00 hs CDMX.
  • Los culés lideran la liga con solo un punto de ventaja sobre Real Madrid.
  • El club catalán clasificó recientemente a octavos de final de la Champions League.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Sigue GRATIS y EN VIVO Elche vs. Barcelona: minuto a minuto del partido de LaLiga
UEFA

Sigue GRATIS y EN VIVO Elche vs. Barcelona: minuto a minuto del partido de LaLiga

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Elche vs. Real Madrid por LaLiga
UEFA

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Elche vs. Real Madrid por LaLiga

¿Por qué no juega Franco Mastantuono en Elche vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?
UEFA

¿Por qué no juega Franco Mastantuono en Elche vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

¿Por qué no juega Luis Díaz en Hamburgo vs. Bayern Munich por la Bundesliga 2025-26?
UEFA

¿Por qué no juega Luis Díaz en Hamburgo vs. Bayern Munich por la Bundesliga 2025-26?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo