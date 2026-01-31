¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Elche CF vs. FC Barcelona por la jornada 22 de LaLiga 2025-26

Barcelona llega con la motivación a tope luego de conseguir la clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 en la última jornada de la fase de grupos. El equipo dirigido por Hansi Flick está viviendo una temporada sobresaliente y busca mantener la racha para seguir al frente de la liga española.
Los culés enfrentan hoy un duelo clave contra Elche, desde las 14:00 hs de la CDMX, por la jornada 22 del campeonato. Ganar es fundamental para no perder terreno frente al Real Madrid, equipo que actualmente solo les saca un punto en la tabla y que también busca mantenerse firme en la pelea por el título.
El rival, Elche, se encuentra en la mitad de la tabla y buscará dar la sorpresa ante un Barcelona que viene de ganar la Supercopa, avanzar a cuartos de final de la Copa del Rey y estar clasificado a los octavos de Champions. Los locales quieren aprovechar su oportunidad y complicar al líder del torneo.
Alineación de Elche para recibir a Barcelona
- Iñaki Peña
- Germán Valera
- Bigas
- Affengruber
- Chust
- Pedrosa
- Marc Aguado
- Martim Neto
- Rodrigo Mendoza
- Diangana
- Álvaro Rodríguez
Alineación de Barcelona para visitar a Elche
- Joan Garcia
- Cancelo
- Eric Garcia
- Cubarsí
- Koundé
- De Jong
- Casadó
- Fermín
- Raphinha
- Ferran Torres
- Lamine Yamal
En síntesis
- El Barcelona de Hansi Flick enfrenta al Elche hoy a las 14:00 hs CDMX.
- Los culés lideran la liga con solo un punto de ventaja sobre Real Madrid.
- El club catalán clasificó recientemente a octavos de final de la Champions League.