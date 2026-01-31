¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Elche CF vs. FC Barcelona por la jornada 22 de LaLiga 2025-26

Barcelona llega con la motivación a tope luego de conseguir la clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 en la última jornada de la fase de grupos. El equipo dirigido por Hansi Flick está viviendo una temporada sobresaliente y busca mantener la racha para seguir al frente de la liga española.

Los culés enfrentan hoy un duelo clave contra Elche, desde las 14:00 hs de la CDMX, por la jornada 22 del campeonato. Ganar es fundamental para no perder terreno frente al Real Madrid, equipo que actualmente solo les saca un punto en la tabla y que también busca mantenerse firme en la pelea por el título.

El rival, Elche, se encuentra en la mitad de la tabla y buscará dar la sorpresa ante un Barcelona que viene de ganar la Supercopa, avanzar a cuartos de final de la Copa del Rey y estar clasificado a los octavos de Champions. Los locales quieren aprovechar su oportunidad y complicar al líder del torneo.

Alineación de Elche para recibir a Barcelona

Iñaki Peña

Germán Valera

Bigas

Affengruber

Chust

Pedrosa

Marc Aguado

Martim Neto

Rodrigo Mendoza

Diangana

Álvaro Rodríguez

Alineación de Barcelona para visitar a Elche

Joan Garcia

Cancelo

Eric Garcia

Cubarsí

Koundé

De Jong

Casadó

Fermín

Raphinha

Ferran Torres

Lamine Yamal

