En el marco de la Jornada 18 de la edición 2025-26 de la LaLiga, Espanyol y Barcelona se miden desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el RCDE Stadium de la ciudad de Barcelona. Ambos conjuntos van por la victoria para escalar en la tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad

Para este partido, el director técnico Hand-Dieter Flick no contará con un jugador titular. El delantero polaco Robert Lewandowski no será de la partida e integrará el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quién será el reemplazo de Robert Lewandowski en Espanyol vs. Barcelona?

Con esta noticia, el delantero español de Ferrán Torres se sumará al conjunto inicial e intentará demostrarle al técnico que puede ser una opción. Conformará un tridente ofensivo junto a Lamine Yamal y Marcus Rashford. Raphinha también será parte del ataque por detrás del delantero de 25 años.

¿Cuál será la alineación de Barcelona vs. Espanyol sin Robert Lewandowski?

Sin Robert Lewandowski, el conjunto blaugrana formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Periquitos: García; Koundé, Cubarsí, Martín, Baldé; García, De Jong; Yamal, Raphinha, Rashford; y Torres.

Publicidad

Publicidad