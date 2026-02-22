Por la Jornada 26 de la Serie A 2025-26, Milan y Parma se enfrentan este domingo 22 de febrero desde las 11:00 horas (Ciudad de México) en es Estadio San Siro de la ciuda de Milán. Con objetivos diferentes ambos conjuntos van por la victoria.

Para este partido, el director técnico Massimiliano Allegri no contará con un jugador que suele ser titular. El delantero mexicano Santiago Giménez no será parte del compromiso y ni siquiera irá al banquillo. El jugador aún no se recuperó al 100% de su operación en el tobillo derecho.

¿Quién será el reemplazo de Santiago Giménez en Milan vs. Parma?

Con esta noticia, el delantero portugués Rafael Leao ingresaría al equipo titular para ocupar el lugar vacante por el mexicano. El futbolista será la referencia de área sin ser un delantero que tenga la característica que si tiene el ex jugador de Cruz Azul.

¿Cuál será la alineación de Milan vs. Parma sin Santiago Giménez?

Sin Santiago Giménez, el conjunto rojinegro formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Gialloblú: Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic y Leao.

