¿Juega o no Santiago Giménez en AC Milan vs. Como por la jornada 25 de la Serie A?

Desde las 13:45 hs de la CDMX, AC Milan afronta un duelo determinante por la Serie A en su estadio y ante su gente. Los rossoneri necesitan sumar de a tres para no perderle pisada a la cima. Cada punto empieza a ser decisivo en la recta final del campeonato.

Publicidad

Publicidad

El rival no será sencillo, ya que enfrente estará el Como 1907 dirigido por Cesc Fàbregas. El conjunto visitante viene realizando una campaña sólida y ha demostrado ser competitivo. Su intención es dar el golpe y complicar las aspiraciones del Milan.

Si los de San Siro consiguen la victoria, se mantendrán en carrera por el campeonato. Podrían quedar a cinco puntos del líder, el Inter de Milán, que actualmente les saca ocho y es el principal candidato al título. La pelea está abierta, pero no hay espacio para errores.

Para este compromiso, Massimiliano Allegri no podrá contar con Santiago Giménez. El delantero mexicano continúa recuperándose de una lesión en el tobillo que requirió intervención quirúrgica. Su evolución es positiva, pero todavía no tiene fecha confirmada de regreso.

Publicidad

Publicidad

Santi Giménez necesita jugar

El atacante con pasado en Cruz Azul necesita volver cuanto antes a la actividad. Es año de Mundial y sabe que requiere minutos y continuidad para estar entre los 26 convocados. Tanto el Milan como la Selección Mexicana esperan que recupere su mejor versión.

ver también Dónde ver EN VIVO Brujas vs. Atlético Madrid por los playoffs de la Champions League: canales de TV y streaming online

En síntesis