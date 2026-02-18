Es tendencia:
¿Juega o no Santiago Giménez en AC Milan vs. Como por la jornada 25 de la Serie A?

El delantero mexicano no estará disponible para el duelo de hoy ya que sigue con su recuperación tras operarse del tobillo.

Santi Giménez es baja en Milan.
Santi Giménez es baja en Milan.

Desde las 13:45 hs de la CDMX, AC Milan afronta un duelo determinante por la Serie A en su estadio y ante su gente. Los rossoneri necesitan sumar de a tres para no perderle pisada a la cima. Cada punto empieza a ser decisivo en la recta final del campeonato.

El rival no será sencillo, ya que enfrente estará el Como 1907 dirigido por Cesc Fàbregas. El conjunto visitante viene realizando una campaña sólida y ha demostrado ser competitivo. Su intención es dar el golpe y complicar las aspiraciones del Milan.

Si los de San Siro consiguen la victoria, se mantendrán en carrera por el campeonato. Podrían quedar a cinco puntos del líder, el Inter de Milán, que actualmente les saca ocho y es el principal candidato al título. La pelea está abierta, pero no hay espacio para errores.

Para este compromiso, Massimiliano Allegri no podrá contar con Santiago Giménez. El delantero mexicano continúa recuperándose de una lesión en el tobillo que requirió intervención quirúrgica. Su evolución es positiva, pero todavía no tiene fecha confirmada de regreso.

Santi Giménez necesita jugar

El atacante con pasado en Cruz Azul necesita volver cuanto antes a la actividad. Es año de Mundial y sabe que requiere minutos y continuidad para estar entre los 26 convocados. Tanto el Milan como la Selección Mexicana esperan que recupere su mejor versión.

En síntesis

  • Santiago Giménez será baja en el AC Milan por una cirugía en el tobillo.
  • AC Milan enfrenta al Como 1907 de Cesc Fàbregas hoy a las 13:45 hs.
  • El conjunto rossonero busca reducir a cinco puntos su distancia frente al líder Inter.
