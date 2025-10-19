Liverpool y Manchester United se enfrentan este domingo 19 de octubre en una nueva edición del gran clásico de Inglaterra. Si bien son las dos instituciones más importantes de la región, la realidad marca que los dos equipos se encuentran en momentos muy diferentes.

Publicidad

Publicidad

Mientras que el Liverpool afronta este partido para intentar quedar a un punto del Arsenal, el líder de la Premier League, el Manchester United busca la victoria para quedar en el top10 de la tabla. En la previa al juego se produjeron novedades en las alineaciones del local relacionadas a Alisson Becker y Florian Wirtz.

ver también Pronósticos Liverpool vs Manchester United: Anfield promete espectáculo y goles

Con respecto al brasileño, el portero todavía está recuperándose de una lesión en los isquiotibiales que sufrió a fines de septiembre en la derrota del Liverpool ante Galatasaray por la UEFA Champions League. En su lugar va a atajar Giorgi Mamardashvili.

Por su parte, Florian Wirtz viene de jugar 180 minutos con Alemania en la Fecha FIFA. Si bien su nivel no ha sido el mejor en este inicio de temporada, no deja de sorprender la suplencia del centrocampista, quien fue uno de los flamantes fichajes de la temporada.

Publicidad

Publicidad

Por último otro que también es suplente es Hugo Ekitiké, pero esta decisión es más comprensible debido a que Arne Slot prefirió darle la titularidad a Alexander Isak, el último gran fichaje del Liverpool en el mercado. De esta manera, lo más probable es que Florian Wirtz y el francés sumen minutos en la segunda mitad.

La alineación de Liverpool ante Manchester United