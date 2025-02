¿Por qué no juegan Mohamed Salah y Virgil van Dijk en Plymouth vs. Liverpool por FA Cup?

Plymouth Argyle recibe a Liverpool en el estadio Home Park por la cuarta ronda de la FA Cup. El equipo del Championship (Segunda División de Inglaterra) sabe que no es favorito contra el líder indiscutido de la Premier League, pero se les encendió una luz de esperanza cuando conocieron la alineación de los Reds para el choque de este domingo.

Arne Slot, director técnico de Liverpool, sorprendió con una formación en la que sus principales figuras brillaron por su ausencia. Sin embargo, las bajas de peso más resonantes fueron Mohamed Salah y Virgil van Dijk, dos habituales titulares y pilares del equipo en lo que va de la temporada 2024/25. Conoce por la razón por la cual no están ni siquiera en el banco de suplentes.

¿Por qué Mohamed Salah y Virgil van Dijk no juegan en Plymouth vs. Liverpool?

La razón por la cual no juegan ni Mohamed Salah ni Virgil van Dijk juegan en Plymouth vs. Liverpool por la cuarta ronda de la FA Cup es que Arne Slot decidió darles descanso para este partido. Tomando en cuenta el trajín de la temporada y los próximos compromisos que se le vienen a los Reds, el entrenador optó por saltar al campo con un once alternativo este domingo.

Mohamed Salah abraza a Virgil van Dijk luego de un gol (GETTY IMAGES)

Ahora bien, si bien Salah y Van Dijk son las bajas más potentes, lo cierto es que hay otros habituales titulares como Alisson, Trent Alexander-Arnold o Andrew Robertson, entre otros, que tampoco fueron incluidos en el equipo. En contrapartida, la gran sorpresa en el once inicial fue Federico Chiesa.