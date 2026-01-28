¿Por qué no juega Pedri en Barcelona vs. Copenhague por la UEFA Champions League 2025-26?

La UEFA Champions League 2025-26 llegó a su primera etapa de definición. Y es que, HOY miércoles 28 de enero, FC Barcelona recibirá a FC Copenhague en el Camp Nou por la Jornada 8 del campeonato más importante de Europa, con el claro objetivo de conseguir una victoria para amarrar su clasificación directa a los Octavos de Final, que se celebrarán a partir del mes de marzo.

Para alcanzar la meta marcada, Hansi Flick sabe que tendrá que colocar a sus mejores hombres dentro del terreno de juego. Y en esa acción, el entrenador alemán no podrá contar con Pedri. El mediocampista se lesionó durante el partido frente a Slavia Praga, en República Checa, y sigue recuperándose.

Pedri no estará a disposición de Hansi Flick en la definición de la UCL (Getty Images)

¿Qué lesión tiene Pedri y cuánto tiempo estará ausente en Barcelona?

Con un comunicado publicado el pasado 22 de enero, el Blaugrana confirmó que Pedri ”sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha”. Las valoraciones médicas que se le realizaron al futbolista después del viaje de República Checa a España arrojaron esa gravedad en el caso, perjudicando el mejor armado posible del mediocampo del elenco catalán en la UCL.

El tiempo de recuperación pautado para el volante de 23 años es de un mes. Es decir que, si la rehabilitación marcha como se espera, recién estará al 100% de sus condiciones físicas para estar a disposición de Hansi Flick en la semana del lunes 23 de febrero en adelante.

En síntesis

Pedri es baja ante Copenhague por una lesión muscular en el bíceps femoral derecho.

es baja ante Copenhague por una en el bíceps femoral derecho. El mediocampista sufrió la lesión el 21 de enero tras el partido contra Slavia Praga.

tras el partido contra Slavia Praga. El tiempo de recuperación estimado para el volante de 23 años es de un mes.

