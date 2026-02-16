¿Juega Pedri? Las alineaciones de Girona vs. Barcelona por la Jornada 24 de LaLiga 2025-26

Girona y Barcelona se enfrentan este lunes 16 de febrero en el último partido correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga. Es un encuentro en el que se cruzan dos equipos con realidades muy distintas y está claro que el conjunto culé es el favorito a obtener el triunfo.
Con respecto al local, el Girona está ubicado 15° en LaLiga con 26 puntos. Los Blanco y Rojos acumulan tres partidos sin ganar y la última victoria fue precisamente hace un mes, el pasado 16 de enero cuando derrotó por 2-0 al Espanyol.
Por el lado de la visita, el Barcelona ahora quedó 2° en la clasificación luego de la victoria de Real Madrid ante Real Sociedad. Pero si el equipo culé vence al Girona volverá a ser el líder de LaLiga. Hansi Flick no podrá contar con Pedri y cuenta con el regreso de Raphinha.
La probable alineación de Girona
- Gazzaniga
- Rincón
- Reis
- Blind
- Martínez
- Beltrán
- Martín
- Tsygankov
- Lemar
- Gil
- Vanat
La probable alineación de Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Eric García
- Alejandro Balde
- Frenkie de Jong
- Fermín López
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Ferrán Torres
- Raphinha
