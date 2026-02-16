¿Juega Pedri? Las alineaciones de Girona vs. Barcelona por la Jornada 24 de LaLiga 2025-26

Girona y Barcelona se enfrentan este lunes 16 de febrero en el último partido correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga. Es un encuentro en el que se cruzan dos equipos con realidades muy distintas y está claro que el conjunto culé es el favorito a obtener el triunfo.

Con respecto al local, el Girona está ubicado 15° en LaLiga con 26 puntos. Los Blanco y Rojos acumulan tres partidos sin ganar y la última victoria fue precisamente hace un mes, el pasado 16 de enero cuando derrotó por 2-0 al Espanyol.

Por el lado de la visita, el Barcelona ahora quedó 2° en la clasificación luego de la victoria de Real Madrid ante Real Sociedad. Pero si el equipo culé vence al Girona volverá a ser el líder de LaLiga. Hansi Flick no podrá contar con Pedri y cuenta con el regreso de Raphinha.

La probable alineación de Girona

Gazzaniga

Rincón

Reis

Blind

Martínez

Beltrán

Martín

Tsygankov

Lemar

Gil

Vanat

La probable alineación de Barcelona

Joan García

Jules Koundé

Pau Cubarsí

Eric García

Alejandro Balde

Frenkie de Jong

Fermín López

Dani Olmo

Lamine Yamal

Ferrán Torres

Raphinha