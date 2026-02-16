Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

¿Juega Pedri? Las alineaciones de Girona vs. Barcelona por la Jornada 24 de LaLiga 2025-26

Girona y Barcelona se enfrentan este lunes en el partido por la Jornada 24 de LaLiga. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Pedri no juega con Barcelona ante Girona
© Getty ImagesPedri no juega con Barcelona ante Girona

Girona y Barcelona se enfrentan este lunes 16 de febrero en el último partido correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga. Es un encuentro en el que se cruzan dos equipos con realidades muy distintas y está claro que el conjunto culé es el favorito a obtener el triunfo.

Publicidad

Con respecto al local, el Girona está ubicado 15° en LaLiga con 26 puntos. Los Blanco y Rojos acumulan tres partidos sin ganar y la última victoria fue precisamente hace un mes, el pasado 16 de enero cuando derrotó por 2-0 al Espanyol.

Por el lado de la visita, el Barcelona ahora quedó 2° en la clasificación luego de la victoria de Real Madrid ante Real Sociedad. Pero si el equipo culé vence al Girona volverá a ser el líder de LaLiga. Hansi Flick no podrá contar con Pedri y cuenta con el regreso de Raphinha.

La probable alineación de Girona

  • Gazzaniga
  • Rincón
  • Reis
  • Blind
  • Martínez
  • Beltrán
  • Martín
  • Tsygankov
  • Lemar
  • Gil
  • Vanat
Publicidad

La probable alineación de Barcelona

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Pau Cubarsí
  • Eric García
  • Alejandro Balde
  • Frenkie de Jong
  • Fermín López
  • Dani Olmo
  • Lamine Yamal
  • Ferrán Torres
  • Raphinha
El extraño posteo de Lamine Yamal en medio de su bajón futbolístico: “Me gustaría ser…”

ver también

El extraño posteo de Lamine Yamal en medio de su bajón futbolístico: “Me gustaría ser…”

Patricio Hechem
Patricio Hechem
Lee también
¿Por qué no juegan Julián Álvarez y Antoine Griezmann ante Rayo?
UEFA

¿Por qué no juegan Julián Álvarez y Antoine Griezmann ante Rayo?

¿Por qué no juegan Mbappé y Bellingham en Real Madrid vs. Real Sociedad?
UEFA

¿Por qué no juegan Mbappé y Bellingham en Real Madrid vs. Real Sociedad?

Estrella de Real Madrid sufre acoso por sus propios compañeros
UEFA

Estrella de Real Madrid sufre acoso por sus propios compañeros

Dónde ver EN VIVO Girona vs. Barcelona por LaLiga 2025-26
Futbol Internacional

Dónde ver EN VIVO Girona vs. Barcelona por LaLiga 2025-26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo