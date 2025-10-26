Es tendencia:
Las alineaciones confirmadas de Real Madrid vs. Barcelona por la Jornada 10 de LaLiga 2025-26

Desde las 9:15 hs de la CDMX, Real Madrid recibe a Barcelona por la décima jornada de la liga española en lo que promete ser un clásico más que interesante.

Por Ramiro Canessa

Real Madrid vs. Barcelona: por el clásico español.
© Getty ImagesReal Madrid vs. Barcelona: por el clásico español.

Uno de los partidos más esperados del año del futbol europeo se disputará este domingo desde las 9:15 hs de la CDMX en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid recibirá a Barcelona en un duelo que promete emociones fuertes y que podría definir cuál de los dos equipos se quedará con el liderato de LaLiga tras la décima jornada.

A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona por la jornada 10 de LaLiga

El Real Madrid llega motivado tras vencer al Getafe por 1-0 en la liga española y conseguir un valioso triunfo por la mínima ante la Juventus en la Champions League. Los dirigidos por Xabi Alonso buscarán aprovechar su condición de local y mantener la racha positiva que los mantiene en la cima de la tabla.

Por su parte, el Barcelona llega con mucha confianza tras superar al Girona 2-1 y golear al Olympiacos 6-1 en la Champions League. El equipo de Hansi Flick quiere continuar con su buena dinámica y arrebatarle el liderato a su eterno rival, en lo que promete ser un Clásico vibrante y lleno de intensidad.

Pronósticos Real Madrid vs Barcelona: líder y escolta se miden en el clásico de España

Alineación de Real Madrid para recibir a Barcelona

  • Thibaut Courtois
  • Federico Valverde
  • Éder Militao
  • Dean Huijsen
  • Álvaro Carreras
  • Aurélien Tchouaméni
  • Arda Güler
  • Eduardo Camavinga
  • Jude Bellingham

  • Vinícius Júnior
  • Kylian Mbappé
Alineación de Real Madrid para visitar a Barcelona

  • Wojciech Szczęsny
  • Jules Koundé
  • Eric García
  • Pau Cubarsí
  • Alejandro Balde
  • Frenkie de Jong
  • Pedri González
  • Fermín López
  • Lamine Yamal
  • Marcus Rashford
  • Ferrán Torres

En sintésis

  • Liderato de LaLiga en juego: El partido define qué equipo se queda con el primer puesto tras la décima jornada.
  • Rachas positivas de ambos equipos: El Real Madrid llega con victorias en liga (Getafe) y Champions (Juventus), mientras que el Barcelona llega con triunfos ante Girona y una goleada en Champions (Olympiacos).
  • Alineaciones de estrellas: El encuentro contará con figuras como Mbappé, Vinícius, Bellingham, Valverde (Real Madrid) y Rashford, Yamal, De Jong, Pedri (Barcelona).
ramiro canessa
Ramiro Canessa
