Uno de los partidos más esperados del año del futbol europeo se disputará este domingo desde las 9:15 hs de la CDMX en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid recibirá a Barcelona en un duelo que promete emociones fuertes y que podría definir cuál de los dos equipos se quedará con el liderato de LaLiga tras la décima jornada.

Publicidad

Publicidad

ver también A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona por la jornada 10 de LaLiga

El Real Madrid llega motivado tras vencer al Getafe por 1-0 en la liga española y conseguir un valioso triunfo por la mínima ante la Juventus en la Champions League. Los dirigidos por Xabi Alonso buscarán aprovechar su condición de local y mantener la racha positiva que los mantiene en la cima de la tabla.

Por su parte, el Barcelona llega con mucha confianza tras superar al Girona 2-1 y golear al Olympiacos 6-1 en la Champions League. El equipo de Hansi Flick quiere continuar con su buena dinámica y arrebatarle el liderato a su eterno rival, en lo que promete ser un Clásico vibrante y lleno de intensidad.

ver también Pronósticos Real Madrid vs Barcelona: líder y escolta se miden en el clásico de España

Alineación de Real Madrid para recibir a Barcelona

Thibaut Courtois



Federico Valverde



Éder Militao



Dean Huijsen



Álvaro Carreras



Aurélien Tchouaméni



Arda Güler

Eduardo Camavinga



Jude Bellingham





Vinícius Júnior



Kylian Mbappé



Publicidad

Publicidad

Alineación de Real Madrid para visitar a Barcelona

Wojciech Szczęsny



Jules Koundé



Eric García



Pau Cubarsí



Alejandro Balde



Frenkie de Jong



Pedri González



Fermín López



Lamine Yamal



Marcus Rashford



Ferrán Torres

En sintésis