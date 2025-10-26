Uno de los partidos más esperados del año del futbol europeo se disputará este domingo desde las 9:15 hs de la CDMX en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid recibirá a Barcelona en un duelo que promete emociones fuertes y que podría definir cuál de los dos equipos se quedará con el liderato de LaLiga tras la décima jornada.
El Real Madrid llega motivado tras vencer al Getafe por 1-0 en la liga española y conseguir un valioso triunfo por la mínima ante la Juventus en la Champions League. Los dirigidos por Xabi Alonso buscarán aprovechar su condición de local y mantener la racha positiva que los mantiene en la cima de la tabla.
Por su parte, el Barcelona llega con mucha confianza tras superar al Girona 2-1 y golear al Olympiacos 6-1 en la Champions League. El equipo de Hansi Flick quiere continuar con su buena dinámica y arrebatarle el liderato a su eterno rival, en lo que promete ser un Clásico vibrante y lleno de intensidad.
Alineación de Real Madrid para recibir a Barcelona
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Éder Militao
- Dean Huijsen
- Álvaro Carreras
- Aurélien Tchouaméni
- Arda Güler
- Eduardo Camavinga
- Jude Bellingham
- Vinícius Júnior
- Kylian Mbappé
Alineación de Real Madrid para visitar a Barcelona
- Wojciech Szczęsny
- Jules Koundé
- Eric García
- Pau Cubarsí
- Alejandro Balde
- Frenkie de Jong
- Pedri González
- Fermín López
- Lamine Yamal
- Marcus Rashford
- Ferrán Torres
En sintésis
- Liderato de LaLiga en juego: El partido define qué equipo se queda con el primer puesto tras la décima jornada.
- Rachas positivas de ambos equipos: El Real Madrid llega con victorias en liga (Getafe) y Champions (Juventus), mientras que el Barcelona llega con triunfos ante Girona y una goleada en Champions (Olympiacos).
- Alineaciones de estrellas: El encuentro contará con figuras como Mbappé, Vinícius, Bellingham, Valverde (Real Madrid) y Rashford, Yamal, De Jong, Pedri (Barcelona).