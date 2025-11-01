LALIGA
Sigue EN VIVO Real Madrid vs. Valencia: minuto a minuto del partido por LaLiga 2025-26
No te pierdas ningún detalle de un duelo clave para el Merengue y el Equipo Che en sus respectivas peleas.
La alineación del Real Madrid vs. Valencia
- Thibaut Courtois
- Trent Alexander-Arnold
- Eder Militao
- Dan Huijsen
- Álvaro Carreras
- Aurélien Tchouaméni
- Federico Valverde
- Arda Güler
- Jude Bellingham
- Kylian Mbappé
- Vinícius Junior
Bienvenidos al encuentro del día
A partir de este momento vivirás, con todos los detalles, el duelo entre Real Madrid y Valencia por la Jornada 11 de LaLiga.
