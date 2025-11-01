Es tendencia:
Sigue EN VIVO Real Madrid vs. Valencia: minuto a minuto del partido por LaLiga 2025-26

No te pierdas ningún detalle de un duelo clave para el Merengue y el Equipo Che en sus respectivas peleas.

La alineación del Real Madrid vs. Valencia

  • Thibaut Courtois
  • Trent Alexander-Arnold
  • Eder Militao
  • Dan Huijsen
  • Álvaro Carreras
  • Aurélien Tchouaméni
  • Federico Valverde
  • Arda Güler
  • Jude Bellingham
  • Kylian Mbappé
  • Vinícius Junior
Bienvenidos al encuentro del día

A partir de este momento vivirás, con todos los detalles, el duelo entre Real Madrid y Valencia por la Jornada 11 de LaLiga.

Por Lucas Lescano

Real Madrid y Valencia se miden en el Estadio Santiago Bernabéu.
lucas lescano
Lucas Lescano
