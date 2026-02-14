¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga 2025-26

Real Madrid tiene un desafío difícil este sábado ante Real Sociedad. El conjunto Merengue recibe al siempre difícil equipo de San Sebastián en el Santiago Bernabéu por la Jornada 24 de LaLiga de España y durante la semana se instaló la duda sobre la presencia de Kylian Mbappé.

Sin emabrgo, en la rueda de prensa del viernes, Álvaro Arbeloa confirmó que el líder de la tabla de goleo estará en el cotejo con la Real Sociedad. “Kylian está bien, ha entrenado con el grupo y está disponible para el partido de mañana”, aseguró el estratega del Madrid sobre el estado de Mbappé.

De esta manera, todo apunta a que Mbappé será titular para ayudar a su equipo a conseguir los tres puntos que colocarían al Real Madrid como líder de LaLiga de España 2025-26 a la espera del resultado del Barcelona en su visita a Girona.

Probable alineación de Real Madrid

Courtois

Carvajal

Asencio

Huijsen

Carreras

Valverde

Camavinga

Tchouameni

Mastantuono

Mbappé

Vinícius

Probable alineación de Real Sociedad

Remiro

Aramburu

Zubeldía

Jon Martín

Gómez

Gorrotxategi

Turrientes

Guedes

Soler

Marín

Oyarzabal