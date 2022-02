El CEO de Ajax, Edwin Van der Sar no ha aparecido tras el escándalo de acoso de Marc Overmars.

El caso de Marc Overmars ha escandalizado a todo el fútbol neerlandés. El exjugador fue apartado de su cargo en Ajax luego de que se diera a conocer que enviaba mensajes inapropiados a las trabajadoras del club. A muchos les ha llamado la atención el silencio del CEO del equipo, Edwin Van der Sar.

Fue el pasado 7 de febrero que se dio a conocer que el exjugador neerlandés, Marc Overmars había sido relevado de sus funciones como director deportivo de Ajax. El caso de acoso ha desatado un inmenso escándalo en el entorno de la Eredivisie incluso tras el despido del directivo.

Uno de los asuntos que ha llamado la atención es que el CEO de Ajax, Edwin Van der Sar no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. El exportero de Manchester United mantiene una gran relación con Overmars y algunos medios aseguran que estaba al tanto de lo que ocurría desde antes de que se hiciera público.

Silencio de Van der Sar

Jan Joost van Gangelen, presentador de ESPN dio una posible respuesta al silencio del CEO. "La historia es un poco complicada, pero es así. El director comercial Menno Geelen, el director deportivo Marc Overmars y el director general Edwin van der Sar son exactamente iguales y no pueden dispararse entre sí. No pueden decir nada el uno del otro y tampoco realizan entrevistas de evaluación mutua, porque estas se realizan con el Consejo de Vigilancia. En el Ajax les resulta difícil dejar que alguien que no tiene voz en la partida de un colega hable".

"Van der Sar está muy molesto y además es un hombre roto. Hay cuatro millones de fotos con Marc Overmars como signo del club. Así que yo lo pensaría muy bien antes de aparecer frente a la cámara. Pero les resulta demasiado difícil, y quizás el propio Van der Sar no está preparado para eso" añadió.