A horas de ‘La Noche Blanquiazul 2026’: ¿Cuántas entradas se han vendido para el Alianza Lima vs. Inter Miami?

En pleno terremoto que vive Alianza Lima luego de que se hiciera pública la denuncia por abuso sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, si nos enfocamos en el ámbito netamente futbolístico podemos decir que el objetivo está a pocas horas. Así es, el duelo amistoso frente a Inter Miami de Lionel Messi se jugará sí o sí, aunque las noticias no son tan buenas.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Alianza Lima.

En el marco de ‘La Noche Blanquiazul 2026‘, Alianza Lima presentará a su plantilla para la presente temporada y claramente ya no será en un ambiente de festividad tras las informaciones recogidas el día de ayer. Ahora, la asistencia al Estadio Alejandro Villanueva tampoco será la mejor ya que se ha podido conocer que por ahora tan solo se vendieron un poco más de 10 mil entradas.

“Hasta el momento para el partido de mañana entre Inter Miami vs. Alianza Lima en la noche blanquiazul, tan solo se han vendido 13 mil entradas. Messi y compañía se hospedarán en el Hotel Real Intercontinental de Miraflores y se van una vez terminado el partido”; reveló el periodista Mario Pinedo a través de ‘X’ y con lo cual queda claro que el negocio de la productora no salió tan auspicioso.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @mariopinpan14

¿Por qué ‘La Noche Blanquiazul 2026’ no lucirá un lleno total en Matute?

Además del tremendo escándalo que generó la denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, recordemos que las entradas para ‘La Noche Blanquiazul 2026’ se pusieron a la venta desde hace varias semanas atrás. Los precios no fueron los más accesibles y ‘Sound Music‘, productora del evento, decidió dar descuentos para que las tribunas no luzcan vacías en Matute.

ver también Abogado de Sergio Peña confirmó que hubo alcohol y presencia de mujeres en hotel de Alianza Lima

Por ejemplo, la más reciente promoción se dio de la siguiente manera: occidente central bajó de S/. 2375 a S/. 1425, occidente lateral de S/. 2000 a S/. 1200, occidente general de S/. 1500 a S/. 900 y las populares de S/. 470 a S/. 282. Esto fue una clara muestra de que los precios del inicio no fueron los adecuados y ahora corren contra el tiempo para tratar de vender muchas más localidades.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Joinnus.

El cambio de horario de ‘La Noche Blanquiazul 2026’

La ‘Noche Blanquiazul 2026‘ siempre se realizará el día sábado 24 de enero, aunque el horario ya no será el mismo. En un principio se anunció que el amistoso entre Alianza Lima vs. Inter Miami se jugaría a las 20:00 horas, pero ayer se confirmó de manera oficial que será a las 17:00 horas por una decisión de la productora. Veremos si es que este cambio contribuye al espectáculo y sobre todo que pueda darse sin inconvenientes debido al ambiente con los hinchas.

Fuente: Sound Music.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES