Pedro Aquino dejó en claro cual es su situación en Alianza Lima y apuntó a Pablo Guede: “Al 100%”

La situación de Alianza Lima es bastante complicada pues hay muchas cosas que no se entienden. Jugadores que rotan demasiado, que no tienen oportunidad con el entrenador Pablo Guede y todo esto queda en interpretación de los hinchas. Pero ahora se ha hecho una revelación que deja expuesto al DT argentino.

Pedro Aquino conversó con la prensa e hizo una gran revelación sobre su situación en el club. Ya que claro, se pensaba que hasta ahora no había tenido minutos por estar lesionado. Pero la realidad es otra, todo se debe a gustos del entrenador ‘blanquiazul’. Quien esta el momento ha pensado en que el jugador de la Selección Peruana no merece tener su oportunidad en la cancha.

“No tengo ninguna lesión, yo estoy bien, al 100%”, fue lo que respondió el futbolista a la pregunta de José Varela sobre la razón por la que no juega. Dejando en evidencia que es más que todo una decisión del entrenador que otra la razón por la que no ha tenido la oportunidad de tener minutos en los partidos disputados.

Las palabras de Pedro Aquino:

Los partidos que se ha perdido Pedro Aquino

En lo que va de la temporada, el cuadro de Alianza Lima ha disputado un total de 5 partidos. Esto entre lo que ha sido el inicio de la Liga 1, así como también lo que fue su participación en la Copa Libertadores. Estamos hablando que en total estuvo en el banco en estos encuentros, siendo un espectador privilegiado, pero sin opciones de entrar en ningún duelo.

Lo más curioso de todo, se debe a las lesiones de dos mediocampistas defensivos en el plantel. Jesús Castillo y Esteban Pavez. Ambos fuera de las canchas, pero a pesar de esto Aquino no fue tomado en cuenta ni un solo minuto, más bien Alessandro Burlamaqui ha tenido más chances que jugar que el veterano mediocampista.

Pedro Aquino (Foto: Difusión).

¿Por qué Pedro Aquino no juega en Alianza Lima?

Si bien no hay nada confirmado, se habla que Pedro Aquino también estuvo involucrado en los actos de indisciplina de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Se habló que también el mediocampista sería sancionado, pero después se confirmó que solo habrían sido los tres mencionados.

Pero, resulta raro que no confíe Guede en un futbolista con experiencia que pueda llegar a aportar al equipo. Esto resulta bastante extraño, por lo que hay algo que no se sabe y que probablemente más adelante se revele. Ya que las palabras de Aquino demuestran que hay un cortocircuito.

