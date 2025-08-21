Es tendencia:
¿Cuándo se definirá el futuro de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025?

En los próximos días, el equipo 'íntimo' sabrá si enfrenta a un nuevo rival o avanza directo por decisión disciplinaria de Conmebol.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima conocerá su futuro en los próximos días.
El futuro de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 se mantiene en suspenso. Luego de conseguir la clasificación a los cuartos de final tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador, el cuadro ‘íntimo’ se encuentra a la espera de conocer a su próximo rival o si avanzará directamente a semifinales.

Esto ocurre debido al escandaloso episodio que se vivió en el duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, cuyo partido de vuelta fue suspendido por graves incidentes entre hinchas.

Ambos equipos estaban disputando su llave de octavos de final, y tras el empate parcial 1-1, la violencia terminó por interrumpir el encuentro.

Tweet placeholder
Conmebol analizará los descargos y tomará una decisión

Según dio a conocer el periodista Kevin Pacheco a través de su cuenta de Twitter, tanto Independiente como Universidad de Chile tienen un plazo de cinco días para presentar sus respectivos descargos ante la Unidad Disciplinaria de Conmebol. Una vez vencido ese plazo, el ente rector del fútbol sudamericano emitirá una resolución oficial.

“Caso Independiente – U. Chile: clubes tienen 5 días para presentar sus descargos luego de los hechos ocurridos en Avellaneda. Luego de eso, Conmebol emitirá resolución sobre el caso”, escribió Pacheco.

Esto significa que, en el mejor de los casos, Alianza Lima podría conocer el desenlace de esta situación hacia finales de la próxima semana.

¿Qué opciones tiene Alianza Lima?

En este contexto, hay dos escenarios principales para el equipo dirigido por Néstor Gorosito:

  • Que uno de los dos clubes (Independiente o U. de Chile) avance y se convierta en su rival en cuartos de final.
  • Que ambos sean descalificados por la gravedad de los incidentes, lo que le daría el pase directo a semifinales a Alianza Lima.

La Unidad Disciplinaria será clave en esta decisión, pues evaluará los informes del árbitro, delegados y los descargos de ambos clubes. Mientras tanto, en La Victoria se mantiene la expectativa y se sigue de cerca el proceso.

