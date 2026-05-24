Alianza Lima tomó contundente postura sobre fichar a Renato Tapia para el Clausura: “No es momento para…”

Alianza Lima ya tomó una decisión con respecto al posible fichaje de Renato Tapia para lo que será el Torneo Clausura.

Alianza Lima logró el Torneo Apertura y ahora apunta a ser campeón nacional. Es por eso que se habla de un fichaje bomba, ese que pueda ayudar a darle más nivel al equipo. Renato Tapia es el nombre que ha sonado en los últimos días y se conoció la postura que tienen en Matute.

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En una entrevista con L1 Max, Franco Navarro Junior dio a conocer si es que realmente quieren al mediocampista nacional. Mencionando en un comienzo: “Lo leí también. ¿Quién no quisiera tenerlo en el equipo?”, dejando en claro que para ellos sería una gran incorporación. Pero también explicando que no es un jugador nada sencillo de poder fichar.

Pero luego, admitió que por ahora no están pensando en nuevos fichajes o salidas. “El torneo está en desarrollo. Falta una fecha. No es momento para hablar de refuerzos, ni de salidas. Salvo Pedro que vence contrato, todos tienen contratos largos y lo tomaremos con calma. No se trata de traer por traer, sino que nos pueda potenciar, que nos pueda servir con el cuerpo técnico para lograr el objetivo a fin de año”.

Entrevista a Franco Navarro:

🎙️Franco Navarro Mandayo en EXCLUSIVA: "¿Refuerzos? Tenemos un buen plantel. Puede haber oportunidades en el mercado, hay tiempo para incorporar. Aquino no va a continuar. ¿Tapia? Quien no lo quisiera"#ALL1MITE



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Franco Navarro anunció la primera baja de Alianza Lima

Por otro lado, está más que dicho que la continuidad de Pedro Aquino es imposible que se pueda dar. Su regreso a México está más que consumado y se dará apenas termine el Apertura. Así que en este caso el préstamo se acaba y de ahí el jugador verá a donde ir a jugar.

“Aquino vence el préstamo ahora y no va a continuar. Tiene contrato con Santos Laguna y va a volver para allá”, fueron las palabras de Navarro. Con lo cual por ahora es la única baja más que confirmado por el mismo club.

Datos Claves

Renato Tapia no es opción de fichaje actual en Alianza Lima, confirmó Franco Navarro .

no es opción de fichaje actual en Alianza Lima, confirmó . Pedro Aquino será la primera baja confirmada de Alianza Lima tras concluir su préstamo.

será la primera baja confirmada de Alianza Lima tras concluir su préstamo. Santos Laguna de México recibirá a Pedro Aquino, con quien mantiene contrato vigente.