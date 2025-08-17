Alianza Lima después de ganar en Liga 1 y Copa Sudamericana: eligió el torneo que más le interesa este año

En un adelanto exclusivo de lo que promete ser una entrevista bastante reveladora de Franco Navarro Mandayo con el Diario El Comercio, el flamante gerente deportivo de Alianza Lima ha dejado una declaración que sienta las bases de la estrategia institucional del club para la temporada. Su afirmación contundente: “La Sudamericana nos gusta y da prestigio, pero el objetivo principal es el título nacional”, encapsula la prioridad que el conjunto blanquiazul ha establecido para el presente año.

Alianza Lima priorizará todo en la Liga 1

Esta declaración es un claro indicio de que, si bien Alianza Lima valora la participación en torneos internacionales como la Copa Sudamericana, considerándolos una vitrina para ganar reconocimiento y experiencia a nivel continental, el verdadero anhelo y la meta irrenunciable reside en la consecución del campeonato local.

En la actual edición de la Copa Sudamericana, Alianza Lima se encuentra en los octavos de final, con la crucial vuelta ante Universidad Católica de Ecuador por delante. La mentalidad de “partido a partido” que ha adoptado el equipo en este certamen internacional sugiere que, si logran superar esta fase y avanzar a cuartos de final, mantendrán ese enfoque pragmático y de concentración en el presente. Sin embargo, este enfoque no debe desviar la atención de la meta primordial.

Alianza Lima buscará ser campeón nacional

Por esta razón fundamental, se le está otorgando un valor agregado y una importancia capital a la Liga 1. El club es consciente de que tiene la obligación, casi ineludible, de alzarse con el Torneo Clausura 2025. Ganar este certamen es el camino directo para pelear por el campeonato nacional absoluto, y con ello, cumplir el objetivo principal trazado por la dirigencia.

Más allá de la gloria deportiva, este imperativo de ganar el título local tiene un matiz adicional y no menos relevante: evitar a toda costa el tricampeonato de su eterno rival, Universitario de Deportes. La rivalidad histórica entre ambos clubes eleva la trascendencia del campeonato nacional, convirtiéndolo en un desafío doblemente motivador para Alianza Lima. Esta perspectiva se desprende claramente del titular que Franco Navarro Mandayo brindó a la reconocida periodista Fernanda Huapaya, un titular que sin duda resonará en el ambiente futbolístico peruano y definirá el curso de la temporada para los “íntimos”.