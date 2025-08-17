Es tendencia:
Vale 5 millones, jugó en FC Barcelona y Juventus: ahora será compañero de Erick Noriega en Gremio

Erick Noriega partirá rumbo a Porto Alegre y compartirá vestuario con un crack brasileño de 29 años que regresa desde Europa. A continuación, todos los detalles.

Por Renato Pérez

Erick Noriega con camiseta de Alianza Lima.
© Composición BOLAVIP.Erick Noriega con camiseta de Alianza Lima.

Erick Noriega se despidió de Alianza Lima y será jugador de Gremio de Porto Alegre. Ayer disputó su último partido en el fútbol peruano y en las próximas horas tomará un vuelo rumbo a Brasil para vestir la camiseta de un verdadero histórico del fútbol sudamericano, en donde por cierto se acaba de revelar que contará con el regreso de un crack brasileño tras pasear su talento por Europa.

Estamos hablando de Arthur Melo, volante brasileño de 29 años que supo vestir las camisetas de FC Barcelona y Juventus, pero que durante el último tiempo estuvo medio perdido de la élite mundial debido a las constantes lesiones y al bajo nivel mostrado. Ahora será compañero del volante peruano y es muy probable que armen un mediocampo de ensueño en el ‘Tricolor Gaucho’.

Arthur Melo, según apuntan varios medios, está cerca de jugar para Gremio. El conjunto sudamericano y la Juventus están cerca de llegar a un acuerdo para la desvinculación del centrocampista de la Vecchia Signora. Un regreso a casa para volver a crecer”; informó recientemente el diario ‘AS‘ de España y con ello podemos entender que solo faltan detalles para la oficialización del fichaje.

Así fue el emotivo adiós de Erick Noriega de Alianza Lima

Alianza Lima venció 3-1 a ADT de Tarma en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. Claramente, el triunfo íntimo era lo más importante, aunque pudimos apreciar cómo Erick Noriega le dijo adiós al club en un mar de hinchas que se dieron cita en el barrio de La Victoria para aplaudirlo y reconocer sus rendimientos en este año.

Ingresando en el segundo tiempo, el popular ‘Samurái’ portó la cinta de capitán que fue entregada por Hernán Barcos en señal de satisfacción por lo que hizo en Alianza Lima. Además, al término del encuentro, el volante fue cargado en brazos y festejado a más no poder como uno de los mejores jugadores del plantel que ahora deberá dejar el nombre del Perú en lo más alto en Gremio de Porto Alegre.

Lo que cuesta Arthur Melo en el mercado internacional

Arthur Melo, nuevo compañero de Erick Noriega de Gremio de Porto Alegre, tiene una cotización internacional de 5 millones de euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 20 millones, de acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘. Con una enorme experiencia en el fútbol europeo, el volante incluso podría ser clave en la adaptación de un ‘Samurái’ que espera hacerla realmente linda en una liga tan competitiva como es el Brasileirao.

Los equipos en donde jugó Arthur Melo

  • Gremio de Porto Alegre
  • FC Barcelona
  • Juventus
  • Liverpool
  • Fiorentina
  • Girona FC
