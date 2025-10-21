Agustín Graneros, el delantero argentino que brilló en la Liga 1 durante la temporada 2025 con Alianza Atlético de Sullana, ha decidido no fichar por clubes peruanos, incluyendo a Alianza Lima. Su destacada actuación, consolidándose como uno de los máximos goleadores, había generado gran expectativa en la capital, donde era visto como el refuerzo ideal para las próximas campañas nacionales e internacionales.

Alianza Lima no lo podrá contratar

El interés de Alianza Lima en Graneros estaba plenamente justificado, dado su notable registro de goles y asistencias, que lo convirtieron en un jugador determinante. El atacante de 29 años incluso amargó a los blanquiazules en enfrentamientos directos. Con su contrato a punto de expirar a finales de 2025, la posibilidad de ficharlo como agente libre representaba una gran oportunidad para el club limeño.

Agustín Graneros jugando en Bolivia. (Foto: X).

Sin embargo, L1 MAX, a través del periodista Ernesto Macedo, ha informado que el destino de Graneros no será el fútbol peruano. El delantero se inclinaría por una nueva aventura en el competitivo fútbol paraguayo. Macedo indicó que un club de la Primera División de Paraguay ha mostrado un interés concreto y una capacidad de convencimiento superior a las ofertas locales.

Agustín Graneros está bien pedido

Aunque no se ha revelado el nombre del equipo, se especulará seguramente, de ahora en adelante, que clubes con el poder económico de Olimpia, Cerro Porteño o Libertad podrían ofrecer un contrato que satisfaga las aspiraciones deportivas y económicas del goleador. Algo que posiblemente no encontró dentro del ambiente local, por eso tomaría esta decisión bastante radical para muchos porque lo veían largo tiempo en Perú

La inminente partida de Graneros al extranjero representa un duro golpe para la planificación de Alianza Lima, que lo consideraba clave para su proyecto deportivo 2026, buscando alternativas en su delantera más allá del futuro de figuras como Hernán Barcos o Paolo Guerrero. Esta situación obliga a la directiva y al comando técnico a acelerar la búsqueda de un nuevo delantero extranjero en el mercado de fichajes.

Agustín Graneros abandonaría el Perú

De confirmarse esta decisión en los próximos días, se cerrará un capítulo de rumores en la Liga 1, dejando a Agustín Graneros con la satisfacción de haber sido uno de los jugadores más influyentes y codiciados de la temporada peruana, pero con su futuro a partir de 2026 marcado por los colores de un equipo del fútbol guaraní.