En Alianza Lima se están viendo cambios para la siguiente temporada, sobre todo pensando en tener un equipo más competitivo. Por eso hay un jugador que no está nada seguro que se pueda quedar en el club. Esto debido a las pocas oportunidades que ha tenido en la temporada con Néstor Gorosito a la cabeza.

En este caso estamos hablando de Jesús Castillo que a lo largo de este año ha sido un jugador relegado al banco de suplente. Las veces que ha jugado ha sido más que todo debido a una necesidad de rotación en el equipo. Por eso su salida podría ser una de las cantadas para la siguiente temporada.

Jesús Castillo (Foto: Alianza Lima).

Jesús Castillo seguido por varios clubes

Se ha conocido en el programa Desmarcados que hay varios equipos que están detrás de los pasos de Jesús Castillo. Lo ven como una opción interesante para sumar a sus equipos de cara a la temporada 2026. Por lo que su renovación con el elenco ‘Blanquiazul’ por ahora está en una gran duda.

“Hablé con la persona que lo maneja. Lo van a busca de Cusco. Hay más de un equipo interesado ahí“, fueron las palabras del periodista Mauricio Loret de Mola sobre su posible destino.

En sus últimos partidos ha demostrado un gran nivel en el 11 titular, por lo que muchos hinchas se preguntan como no fue considerado por delante de Pedro Aquino o Alessandro Burlamaqui cuando se fue Erick Noriega. Pero todo sería por un problema interno que tuvo con justamente el entrenador ‘blanquiazul’.

El problema entre Néstor Gorosito y Jesús Castillo

Al parecer la salida de Jesús Castillo del plantel de Alianza Lima no se debió a un problema físico o bajo rendimiento. Todo habría sido por una decisión de Néstor Gorosito que no le gustó las duras palabras del mediocampista por una discusión que se tuvo entre ambos.

Según lo que contó Carlos Galván en A Presión: “Si a Castillo lo juzgan porque le dijo algo al profesor (Gorosito) y nunca más lo pusieron…”, fue lo que comenzó diciendo para luego agregar: “Él no tenía que ir a un entrenamiento, pero igual fue a entrenar. Tenía libre, pero fue a entrenador igual”.

Pero ahí no acabó todo, pues Castillo ahí tuvo una fuerte discusión con el ‘Pipo’: “Defiendes a los que salen de noche y no me vas a defender a mí “. Esto último habría sido vital para que sea dejado de lado por un tiempo en el plantel.

