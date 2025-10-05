Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras el triunfo de Alianza UDH ante Alianza Lima

La jornada de domingo siguió su curso con el emocionante duelo entre Alianza Universidad y Alianza Lima por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Joffre Escobar abrió el marcador a los 2 minutos y tomó por sorpresa a los ‘blanquiazules’. Aunque Eryc Castillo logró descontar a los 36′, Yorleys Mena amplió la ventaja al inicio del segundo tiempo (48′) y selló el resultado final.

Cabe resaltar que, el equipo de Néstor Gorosito disputó gran parte del segundo tiempo con un jugador menos debido a la expulsión de Hernán Barcos, situación que influyó en el desenlace del encuentro. Esta caída los deja sin chances de pelear por el primer lugar del Clausura.

Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Tras el duelo frente a Alianza Universidad, Alianza Lima quedó en el quinto lugar de la clasificación y ahora suma un total de 18 puntos. Por su parte, Sporting Cristal, escaló al cuarto puesto con 19 unidades.

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Viernes 3 de octubre

Comerciantes Unidos 2-1 UTC (Finalizado)

Sábado 4 de octubre

Los Chankas 2-1 Cusco FC (Finalizado)

ADT 3-2 Sporting Cristal (Finalizado)

Sport Boys 2-1 Sport Huancayo (Finalizado)

Domingo 5 de octubre

Alianza Universidad 2-1 Alianza Lima (Finalizado)

Atlético Grau vs. Melgar (15:00 horas / estadio Campeones del 36)

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Universitario vs. Juan Pablo II (18:00 horas / estadio Monumental)

*Descansa: Cienciano y Ayacucho FC

