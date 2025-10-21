La inesperada condición de Alianza Lima para que Pablo Ceppelini siga por todo el 2026

Uno de los jugadores que más dudas ha dejado esta temporada en Alianza Lima es Pablo Ceppelini. Se esperaba mucho del 10 uruguayo que llegaba para ser el que controle los hilos del cuadro ‘blanquiazul’. Pero no logró convertirse en el conductor de los victorianos y por eso muchos ponen en tela de juicio su continuidad.

Ahora último se ha conocido la situación que tiene el mediocampista uruguayo en Alianza Lima y todo indica que tendrá un nuevo contrato. Por lo menos así se ha conocido mediante el mismo jugador, que reveló la condición que le puso los ‘blanquiazules’ para poder seguir en el cuadro victoriano para el 2026.

En el programa Línea de 5 la conductora Elo Bengoechea habló sobre la situación del mediocampista. Dejando en claro que el futbolista le contó que tendría una opción de aumentar su vínculo en Matute si se logra al menos quedar en el segundo lugar. Esto de manera inmediata por una cláusula en su contrato.

“Hablé con Ceppelini. Le hice la consulta por su contrato. Me dijo: ‘Yo firmé por un año con opción a un segundo. Si terminamos campeones o segundo lugar, tengo renovación automáticamente cumpliendo el 60% de las presencias, que ya las tengo. Terminando segundos, renovaría automáticamente. Veremos qué pasa‘”, fue lo que pudo dar a conocer.

¿Cuántos partidos tiene Pablo Ceppelini en Alianza Lima?

Con Néstor Gorosito, Pablo Ceppelini ha sido un jugador que ha tenido muchas irregularidades. Nunca llegó a ganarse el puesto de titular, por eso se le ha visto rotando mucho. Por lo general es considerado un revulsivo para estar presente en el segundo tiempo en los partidos.

En lo que va de la temporada, Alianza Lima ha tenido hasta la fecha de esta nota un total de 52 partidos oficiales. En este caso Ceppelini ha logrado disputar 30 encuentros, donde hizo 3 goles y dio 4 asistencias en 1723 minutos. Si en este caso se saca la cuenta, el uruguayo tiene el 57,69% de partidos jugados, así que a día de hoy no cumpliría con ese 60% que se habla en su contrato.

Pablo Ceppelini con camiseta de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

Hay que agregar que este Torneo Clausura viene jugando de forma constante, de 15 partidos disputados ha jugado 14 y solo 1 de ellos se quedó en el banco de suplentes. Así que al final de temporada se esperaría que llegue al 60% sin problemas.

