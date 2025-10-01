Pese a ganarle a Alianza Atlético, los hinchas de Universitario ya no aguantan a un jugador: “Ni para suplente”

El hincha de Universitario sabe que el tricampeonato nacional está muy cerca y por eso está siendo muy exigente con el plantel. Y es que para criticar a un jugador luego de ganar 2-0 de visita, de verdad hay que poner el límite de los requerimientos muy por encima del promedio.

Y eso es lo que ha pasado en el partido entre Universitario vs. Alianza Atlético. Sucede que si bien ganó 2-0 de visita, y se acerca al título del Torneo Clausura, los hinchas cremas liquidaron a un titular. De hecho, le dijeron que no estaba ni para ser suplente, una afirmación fuerte y exigente.

El usuario Jimmy, con la cuenta @jimmyh182, cuestionó a Edison Flores: “Se supone que Juan Comingues está en el club para hablar con los jugadores y ayudarles psicológicamente. Es el coach deportivo, y tiene que recuperar a Edison Flores que hoy por hoy no está ni para ser suplente”.

El usuario Christian Wong, con la cuenta @wcce_92, no soportó el juego de Edison Flores con Universitario ante Alianza Atlético: “Debe de ser el peor partido de la carrera de Edison Flores”. De esta forma queda claro que los hinchas cremas no están contentos con el desempeño de Edison Flores y no lo quieren ni de suplente en Universitario.

Hinchas de Universitario quejándose de Edison Flores. (Foto: Producción Bolavip)

¿Edison Flores se va de Universitario?

Edison Flores sigue en Universitario pese a su mal momento. Si bien cuenta con la confianza del técnico Jorge Fossati, el problema es más emocional y eso repercute en lo deportivo. Pero, mientras todo eso sucede, el hincha crema no quiere esperarlo más y no le gusta cómo está jugando.

Hay que recordar que Edison Flores es uno de los actuales referentes de Universitario. Llegando desde México para jugar por los cremas, se coronó bicampeón nacional en las temporadas 2023 y 2024, pero su gran deuda es en la Copa Libertadores.

¿Cuánto gana Edison Flores?

Edison Flores gana 35 mil dólares mensuales en Universitario, según información de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 420 mil dólares.

¿Hasta cuándo Edison Flores tiene contrato con Universitario?

Edison Flores tiene contrato hasta diciembre del 2028 con Universitario, esto quiere decir que el volante todavía seguirá al menos tres temporadas más hasta cuando tenga 34 años.

