Alianza Lima perdió a dos titulares: pero recuperó otros seis para su visita a Cusco FC por la Liga 1

Alianza Lima cuenta con casi todo su plantel para jugar contra Cusco FC. Hay dos bajas sensibles, pero también, cinco altas para Pablo Guede.

El equipo dirigido por Pablo Guede afina los últimos detalles para afrontar un exigente compromiso en la altura. El elenco blanquiazul ya definió la nómina oficial de futbolistas que viajarán para cumplir con esta dura fecha del campeonato local.

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Las sensibles bajas dentro de Alianza Lima

La principal novedad en el equipo victoriano gira en torno a dos ausencias de gran peso dentro del esquema inicialista. El experimentado delantero Paolo Guerrero quedó completamente descartado tras sufrir una lesión que le impide estar en condiciones óptimas.

Alianza Lima visitará a Cusco FC. (Foto: X).

A la baja confirmada del atacante se suma la ausencia extraoficial de Esteban Pavez en la zona del mediocampo. Esta pérdida representa un reto para el comando técnico, dado el rodaje que venía sosteniendo el volante chileno en la primera línea.

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Las novedades de Pablo Guede para la altura

A pesar de estas ausencias considerables, el estratega Pablo Guede recibió buenas noticias de cara a la estructuración de su oncena. El entrenador argentino sumó valiosos retornos que le permitirán recomponer las líneas golpeadas.

Según informó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, la lista de convocados confirmó el retorno de nombres clave para el plantel. Entre las variantes destacan Mateo Antoni, D’Alessandro Montenegro, Kevin Quevedo, Marco Huamán, Fernando Gaibor y Nicolás Díaz.

El renovado plan táctico para sumar en Cusco

El regreso de estos futbolistas le otorgará al cuadro íntimo un mayor abanico de posibilidades tácticas. La presencia de piezas como Quevedo y Gaibor será fundamental para sostener la tenencia del balón en una plaza tan complicada.

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El esperado enfrentamiento entre Cusco FC y Alianza Lima promete ser uno de los duelos más atractivos de la jornada. Ambos conjuntos necesitan sumar de a tres para mantenerse firmes en sus respectivos objetivos dentro de la tabla de posiciones.

Fecha, hora y estadio del Cusco FC vs. Alianza Lima

El cotejo está pactado para disputarse este domingo 11 de octubre a las 18:30 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. La delegación blanquiazul ya tiene todo listo para afrontar este desafío decisivo en la Ciudad Imperial.

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