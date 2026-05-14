Alianza Lima le comunicó al futbolista, que no extenderá su contrato. Por eso, Pedro Aquino tomó esta decisión ante sus lesiones recurrentes.

El paso de Pedro Aquino por Alianza Lima ha llegado a su fin de una manera abrupta y marcada por la incertidumbre física. Lo que inició como un refuerzo de lujo para la Liga 1 se ha transformado en una despedida prematura que devuelve al mediocampista a territorio mexicano.

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Tras la conclusión de su periodo de préstamo en el cuadro blanquiazul, el volante nacional debe retornar inmediatamente al Santos Laguna. El club azteca es el dueño absoluto de su pase y mantiene un contrato vigente con el futbolista, quien ahora enfrenta un panorama complejo fuera de Matute.

Pedro Aquino pertenece al Santos Laguna de México. (Foto: X).

Una decisión radical por la salud

La noticia, revelada por el periodista José Varela en el programa “Modo Fútbol”, apunta a que Aquino ha llegado a un límite físico. Ante las constantes lesiones que han mermado su rendimiento, el jugador ha tomado una determinación de última hora que cambiaría el rumbo de su carrera inmediata.

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Es muy probable que Pedro Aquino se someta a una operación quirúrgica en los próximos días. Esta medida busca erradicar de raíz las dolencias crónicas que no le permitieron brillar en su reciente retorno al fútbol peruano.

El fin de un ciclo en Alianza Lima

Con este movimiento, el mundialista con la Selección Peruana en Rusia 2018 cierra definitivamente su capítulo en la Liga 1. El exjugador de Sporting Cristal se despide de Alianza Lima sin haber podido alcanzar el nivel que lo llevó a ser un pilar del mediocampo nacional.

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Actualmente, el futuro del mediocampista es una incógnita total para la prensa y los aficionados. Una vez finalizada su recuperación, no existe certeza sobre si tendrá un lugar en el Santos Laguna para la Liga MX o si será prestado nuevamente.

Por ahora, la prioridad absoluta para el “Roca” es el quirófano y lograr una rehabilitación exitosa. Solo el tiempo dirá si esta decisión radical le permite recuperar la potencia y dinámica que lo caracterizaron en sus mejores épocas.

DATOS CLAVE

El mediocampista Pedro Aquino finalizó su préstamo en Alianza Lima y debe retornar al Santos Laguna.

El futbolista Pedro Aquino se someterá a una operación quirúrgica para tratar sus dolencias crónicas.

El club Santos Laguna es el dueño absoluto del pase y mantiene contrato vigente con Aquino.