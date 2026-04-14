Alianza Lima rompió una racha histórica contra ADT jugando en Tarma y tomó esta decisión radical

Alianza Lima logró una victoria trascendental en la altura de Tarma tras vencer 1-0 a ADT con un solitario gol de Eryc Castillo. Este resultado no solo suma tres puntos en la tabla, sino que termina con una sequía de victorias en dicha ciudad que se prolongó por décadas.

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El periodista Gerson Cuba, de Radio Ovación, confirmó que debieron pasar 44 años para que el cuadro íntimo volviera a celebrar un triunfo oficial en territorio tarmeño. Esta estadística subraya la importancia del trabajo táctico implementado por Pablo Guede en un escenario históricamente hostil para los victorianos.

La decisión radical de Pablo Guede tras el pitazo final

Tras romper la racha negativa, el comando técnico blanquiazul tomó una decisión logística inmediata para preservar el estado físico de sus jugadores. El plantel no demorará en Tarma y retornará a la capital en las primeras horas de la mañana para iniciar su recuperación.

Alianza Lima venció por 1-0 a ADT en Tarma. (Foto: X).

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Esta medida busca maximizar las horas de descanso de cara al próximo gran desafío en la Liga 1 2026. La intención es llegar en óptimas condiciones al duelo contra Cusco FC, entendiendo que la seguidilla de partidos en altura exige una planificación rigurosa.

El camino de Alianza Lima hacia el liderato

La victoria llega en un momento dulce para el equipo de La Victoria, que viene de ganar el clásico y ahora rompe un maleficio histórico. Los íntimos se consolidan en la parte alta de la tabla, aprovechando el envión anímico que significa ganar en plazas donde antes solo cosechaban derrotas o empates.

El próximo examen será en el Estadio Alejandro Villanueva, donde recibirán a un Cusco FC que llega con desgaste por su participación internacional. La consigna en Matute es clara: mantener la racha ganadora para asaltar el primer lugar del torneo peruano.

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