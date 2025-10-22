Alianza Lima, a pesar de no haber concluido formalmente la temporada 2025, ha iniciado la planificación de su plantel para los desafíos de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Los resultados adversos en el campeonato local han acelerado este proceso, permitiendo avances significativos en el mercado de pases con miras a cerrar los primeros refuerzos.

Alianza Lima piensa en tres refuerzos

Según Carlos Panez de Exitosa Deportes, tres nombres están muy cerca de unirse al equipo. El regreso más esperado por la hinchada es el del delantero Aldair Rodríguez, pieza clave en los bicampeonatos de 2021 y 2022. Su experiencia en la Serie B de Brasil con el Amazonas FC le habría proporcionado un valioso rodaje físico y competitivo para asumir un rol protagónico en el ataque.

Néstor Gorosito espera por sus nuevos refuerzos. (Foto: X).

Los otros dos fichajes que se sumarían al proyecto son el experimentado portero Ignacio Barrios, quien aportaría garantías y competencia interna, y el lateral izquierdo Mathías Llontop. Cuya experiencia en el medio local ofrecería soluciones y profundidad en una banda clave del esquema táctico, esencial para un calendario de doble competencia.

Néstor Gorosito busca la consolidación

Un factor determinante en esta temprana y agresiva planificación es la continuidad del estratega argentino Néstor Gorosito, quien ha confirmado su renovación hasta 2026. A pesar de las críticas por el desempeño en el torneo local de 2025, “Pipo” se encargará de la planificación de fichajes, buscando consolidar su sistema de juego ofensivo y de alta intensidad.

Con la permanencia de Gorosito asegurada, la directiva busca conformar un plantel que no solo recupere el protagonismo a nivel local, sino que también tenga una participación destacada a nivel internacional. Tras una meritoria clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, el club se enfoca en sumar figuras que eleven la calidad de la plantilla y ofrezcan un rendimiento inmediato, especialmente de cara a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

Alianza Lima no tiene margen de error

Alianza Lima parece haber aprendido de campañas anteriores, optando por acelerar las negociaciones y asegurar a sus prioridades antes de que el mercado se encarezca. La llegada de un bicampeón como Aldair Rodríguez, junto con refuerzos estratégicos en defensa y portería, indica una clara aspiración a elevar el nivel competitivo y dejar atrás la sensación de un 2025 “casi perdido” en términos de títulos.