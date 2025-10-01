Atacó directamente a Alianza Lima y ahora tiene que pedir perdón tras potentes acusaciones

En el dinámico y a menudo controvertido mundo del fútbol peruano, las críticas constructivas, o a veces no tan constructivas, son una constante que busca la mejora institucional. Recientemente, una figura del pasado como Reimond Manco, conocido por su trayectoria en el deporte rey, no dudó en expresar su profunda molestia y preocupación con la gestión del departamento de prensa y marketing de Alianza Lima.

Reimond Manco y su crítica contra Alianza Lima

Su corazón, como él mismo lo dejó entrever, estaba colmado de una incomodidad palpable, dirigiéndose directamente al club y a quienes consideraba los principales responsables de estas supuestas irregularidades. La denuncia de Manco fue contundente y sin medias tintas. El exfutbolista señaló la existencia de supuestos beneficios y tratos preferenciales para ciertos creadores de contenido, lo que, a su juicio, repercutía negativamente en el desempeño deportivo del equipo. “Esto que sucede en la cancha con Alianza Lima es parte de lo mal que se están haciendo las cosas, o que se han empezado a hacer o se han cambiado”, sentenció Manco, arrojando luz sobre lo que consideraba una gestión deficiente.

Su crítica más específica y aguda se centró en la participación de un youtuber en el viaje del equipo a Chile: “Tú no puedes ir viajar a Chile y en el chárter llevar a un youtuber solo porque habla bien del Fondo Blanquiazul. Ponerlo en la delegación, que salga en zona mixta, desde ya estás haciendo las cosas mal”. Esta declaración generó un revuelo considerable, poniendo en tela de juicio las prácticas internas del club blanquiazul y la ética de su manejo mediático.

Alianza Lima pidió una rectificación inmediata

Sin embargo, la narrativa dio un giro inesperado al día siguiente. Después de la contundente arremetida contra los responsables, Manco, en un acto de rectificación pública, se vio en la necesidad de moderar su postura inicial. “Una de las cosas que dije es que Alianza le pagaba a un influencer por hablar bien de Alianza, cosa que quiero rectificar porque no tengo pruebas de ello, y quiero confiar en la persona que se comunicó conmigo”, explicó el ex enganche nacional.

Esta declaración marcó un punto de inflexión, evidenciando la importancia de la verificación de la información y la asunción de responsabilidad en el ámbito mediático. “Por eso quiero rectificarme en ese aspecto: Alianza no le paga a ningún youtuber por hablar bien de Alianza”, afirmó Manco, desmintiendo categóricamente su propia afirmación anterior. Asumiendo plenamente su responsabilidad y ofreciendo disculpas a aquellos que pudieron sentirse aludidos o afectados indirectamente por sus palabras.

Reimond Manco pide disculpas a Alianza Lima

Manco también se retractó de otra de sus afirmaciones. “Por otro lado, quiero aclarar que en un momento se entendió que yo dije que Alianza le había pagado el viaje a Chile o había formado parte de la delegación con algún youtuber, streamer o periodista. Tampoco es cierto”, puntualizó. Para respaldar esta corrección, citó a una “fuente confiable” que, según él, le había brindado información clara y con respeto.