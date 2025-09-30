Ha pasado una semana de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile en el país sureño. Pero a pesar de haber quedado fuera del torneo internacional, la CONMEBOL decidió abrir un expediente a ambos equipos. Por lo que es posible que se vengan más sanciones para estos cuadros.

Publicidad

Publicidad

Mediante sus redes sociales el máximo ente del fútbol sudamericano dio a conocer de los expedientes que abrió en sus diferentes torneos. Pues toma lo que pasó en la Copa Libertadores, así como también en la Copa Sudamericana. Y en este caso se pudo ver los nombres de ambos elencos que disputaron los cuartos de final.

¿Por qué abrieron expediente a Alianza Lima?

Según lo que se puede apreciar en el expediente que le abrieron a Alianza Lima, sería un tema más que todo de protocolo. Al parecer no estuvieron con los lineamientos necesarios para el segundo duelo por la Copa Sudamericana. No se ha especificado al 100% que fue lo que pasó, pero se conoce por el código en el manual, que se trataría de este tema.

Según lo que se puede apreciar, el club Alianza Lima podría llegar a recibir una sanción desde 12 mil dólares hasta 15 mil dólares de encontrarse en falta. Esto debido a la fase en la que sucedieron los hechos.

Publicidad

Publicidad

Luego, otra de las faltas que cometieron tuvo que ver con el protocolo en el que habrían faltado a alguna de las normas obligatorias para los partidos. Que pueden ser cualquiera de las 7 mencionadas en la imagen de abajo. En la que va desde la entrada de los equipos con el himno de la CONMEBOL Sudamericana, hasta el sorteo previo al compromiso.

Publicidad

Publicidad

Por el lado de la Universidad de Chile, también tiene estos puntos a consideración. Así como en especial para el entrenador Gustavo Álvarez.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Copa Sudamericana?

Tras la eliminación de Alianza Lima de esta competencia, el cuadro de la Universidad de Chile pasó a las semifinales en donde enfrentará a Lanús. Otro equipo argentino cae en el camino de la ‘U’ que recordemos no podrá contar con hinchas para ninguno de los dos encuentros por sanción de parte de CONMEBOL.

El primer encuentro será el día jueves 23 de octubre desde las 17:00 horas de Perú en Chile. Mientras el segundo encuentro será el jueves 30 del mismo mes en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez a las 17:00 horas de Perú.

Publicidad

Publicidad

ver también Gorosito no tuvo piedad, tomó una decisión radical y estos son los nuevos borrados de Alianza