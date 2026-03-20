La posible salida de Pablo Guede de Alianza Lima ha desatado una tormenta inesperada en Argentina. Mientras San Lorenzo lo tiene como una de sus principales opciones para asumir el banquillo, la reacción de sus hinchas ha sido feroz y sin filtros, marcando un rechazo que ya genera ruido incluso antes de cualquier anuncio oficial.

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El foco de la polémica está en la cláusula de salida que el club argentino tendría que pagar para liberar al técnico, una cifra cercana a los 250 mil dólares. En un contexto económico delicado, ese monto ha encendido la indignación de los aficionados, quienes no entienden la decisión de invertir en un entrenador que no genera consenso en la hinchada.

Las redes sociales se han convertido en el termómetro de esta molestia. “¿Quién va a pagar eso? Increíble que para traer a ese tipo encima vayamos a pagar. Todo mal hacen”, escribió un hincha, reflejando el sentir de muchos. Otro comentario ironiza: “El súper DT, el que siente a SL con el corazón, ¿está pidiendo que el club ponga la cláusula de salida? Anda máquina, nadie te detiene”, dejando en evidencia el tono sarcástico que domina la conversación.

Pero la crítica no se detiene ahí. “¿Con 200 mil dólares no traes un central decente a préstamo? Insólito que gasten la guita que no hay en un DT papelonero y fracasado que no es NADIE en San Lorenzo”, fue otro de los mensajes más duros. La contundencia de estas reacciones refleja una grieta clara entre la dirigencia y la hinchada, justo en un momento donde el club necesita estabilidad.

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Hinchas de San Lorenzo se quejaron por el pago de la cláusula de salida de Pablo Guede. (Foto: X)

Pablo Guede se queda en Alianza Lima

En medio de este escenario, Pablo Guede mantiene contrato vigente con Alianza Lima, lo que convierte la operación en un movimiento complejo. No solo se trata de una negociación entre clubes, sino de una decisión que podría impactar directamente en la planificación deportiva del equipo peruano.

Así, lo que parecía una opción concreta para San Lorenzo se ha transformado en un foco de conflicto. La presión de los hinchas podría ser determinante, mientras en Alianza Lima observan atentos una situación que parece no avanzar.

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Hinchas de San Lorenzo se quejaron por el pago de la cláusula de salida de Pablo Guede. (Foto: X)

¿Cuánto vale la cláusula de salida de Pablo Guede de Alianza Lima?

Según se pudo conocer, la cláusula de salida de Pablo Guede está valorizada en tres sueldos del entrenador.

¿Hasta cuándo Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima?

Pablo Guede tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2026.

Datos claves

Pablo Guede tiene contrato vigente con Alianza Lima y se mantiene en el club.

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La cláusula de salida que debería pagar San Lorenzo asciende a 250 mil dólares.