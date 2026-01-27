Alianza Lima le cumple a Pablo Guede y suma refuerzo extranjero tras expulsiones de Zambrano y Trauco

Alianza Lima ha decidido dar un golpe de autoridad en el mercado de fichajes para estabilizar un vestuario convulsionado. Tras las recientes indisciplinas y las expulsiones de referentes como Carlos Zambrano y Miguel Trauco, la directiva blanquiazul cerrará el acuerdo con Esteban Pavez.

El refuerzo pedido por Pablo Guede

El experimentado volante chileno llega a Matute por pedido expreso de Pablo Guede, quien busca un líder con jerarquía para ordenar el mediocampo. La operación se concretó bajo un acuerdo de palabra y se espera que el futbolista aterrice en la capital peruana entre hoy y mañana.

Pavez no es un desconocido para el estratega argentino, ya que ambos forjaron una relación profesional exitosa durante su etapa en Colo-Colo. Además, Guede también lo tuvo bajo su mando en el Necaxa de México, lo que garantiza una adaptación inmediata al sistema táctico íntimo.

La urgencia de este fichaje radica en la necesidad de imponer disciplina y profesionalismo dentro del plantel victoriano tras los últimos incidentes. El chileno, conocido por su carácter recio y voz de mando, asumirá un rol protagónico para guiar a los jugadores más jóvenes del equipo.

Pablo Guede junto a Esteban Pavez. (Foto: X).

Con 35 años y una trayectoria impecable en el “Cacique”, Pavez aportará el equilibrio defensivo que Alianza Lima ha perdido en las últimas jornadas. Su llegada permitirá que el equipo mantenga la solidez mientras se cumplen las sanciones de los jugadores suspendidos por conducta antideportiva.

El último cupo de extranjero en la Liga 1 será ocupado por el mediocampista, cerrando así el mercado de pases para el conjunto de La Victoria. La hinchada espera que su presencia sea el punto de quiebre para recuperar la senda del triunfo en el torneo local.

¿De qué juega Esteban Pavez?

Aunque su posición principal es la de mediocampista defensivo (pivote), también puede desempeñarse como líbero en esquemas de tres defensores, una táctica frecuentemente empleada por Guede. Posee una trayectoria con más de 300 partidos oficiales y ha representado a la Selección Absoluta de Chile en diversas ocasiones, incluyendo partidos de Eliminatorias y la Copa América.

¿Cuál sería el acuerdo con Esteban Pavez?

El acuerdo inicial se establecería por un período de dos temporadas. Incluye una cláusula de renovación automática que se activaría en función de los minutos jugados durante el primer año. Dado que el jugador llega con ritmo de competencia tras haber completado la pretemporada con Colo-Colo, su debut podría producirse en menos de diez días.

Esteban Pavez como capitán de Colo Colo. (Foto: X).

DATOS CLAVES