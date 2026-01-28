“Negociaciones avanzadas”: Alianza Lima tiene prácticamente cerrado al nuevo refuerzo pedido por Pablo Guede

El mercado de pases en La Victoria ha dado un giro emocionante tras confirmarse que Alianza Lima tiene conversaciones muy productivas para fichar a Esteban Pavez. El periodista Adriano Savalli, de Bolavip, reveló que la oferta formal ya fue enviada y solo resta el visto bueno final desde Chile.

Alianza Lima espera por Esteban Pavez

La directiva de Colo-Colo tiene programada una reunión crucial este jueves a las 14:30 (hora local) para definir el futuro de su capitán. De existir un acuerdo en el directorio, el mediocampista tendría todo listo para viajar a Lima y sellar su vínculo con el equipo blanquiazul.

Este movimiento responde a un pedido estratégico que encaja perfectamente con la filosofía de Pablo Guede, quien conoce a la perfección las capacidades del jugador. Pavez ha sido una pieza fundamental en el esquema del “Cacique”, destacando por su despliegue físico y su capacidad para recuperar balones.

La relación entre el volante y el técnico es un factor determinante, ya que Pavez ha calificado a Guede como el mejor entrenador de su carrera. Fue bajo su mando donde dejó de ser un volante mixto convencional para transformarse en un mediocampista central de jerarquía internacional.

Esteban Pavez ex capitán de Colo Colo. (Foto: X).

Para Alianza Lima, la llegada del chileno representaría una inyección de experiencia necesaria para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Su polivalencia le permite no solo destruir el juego rival, sino también ser el primer pase limpio en la transición hacia el ataque.

La hinchada íntima permanece atenta a las redes sociales, esperando la confirmación de un fichaje que promete jerarquizar la zona medular del equipo. Si se concreta la operación, Pavez se sumaría de inmediato a la pretemporada para adaptarse al clima y la altura del torneo peruano.

¿Cuál es el pasado de Esteban Pavez?

Pavez posee una trayectoria significativa con la Selección Chilena, incluyendo etapas en el fútbol brasileño (Athletico Paranaense) y en Emiratos Árabes. En su más reciente temporada con Colo-Colo, demostró una notable eficacia en pases, alcanzando un promedio del 85%, con especial acierto en los envíos largos dirigidos a los costados.

¿Esteban Pavez le rindió a Pablo Guede?

Pavez y Guede compartieron un exitoso período en Colo Colo de Chile, donde el jugador disputó más de 50 encuentros bajo la dirección técnica del entrenador, desarrollando una destacada coordinación táctica. No obstante, su intensa participación en la marca se reflejó en la última temporada con 5 tarjetas amarillas y 1 roja.

Esteban Pavez viene de jugar en Chile. (Foto: X).

