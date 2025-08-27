¿Y Néstor Gorosito? Los referentes claves con los que Alianza Lima ya negocia la renovación de contrato

Todo parece indicar que el actual receso del Torneo Clausura 2025 viene siendo muy bien aprovechado por Alianza Lima. Teniendo en cuenta que la Selección Peruana se prepara para disputar la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en Matute ya tomaron cartas en el asunto y están en la búsqueda de dos renovaciones de jugadores muy importantes.

Estamos hablando específicamente de Eryc Castillo y Renzo Garcés, quienes terminan su vínculo contractual con Alianza Lima en el mes de diciembre de este año 2025. Siendo dos de los jugadores más resaltantes del conjunto victoriano y que además son recontra titulares en las planificaciones de Néstor Gorosito, cualquiera entendería que deberían quedarse en el club a como de lugar.

Justamente, frente a este contexto, es que la directiva de Alianza Lima ya puso en marcha el objetivo de alagar los contratos del atacante ecuatoriano y del defensor peruano. Ambos han demostrado una tranquilidad y una comodidad más que interesante durante los últimos meses en el barrio de La Victoria, así desde ya se espera que puedan llegar muy pronto a un nuevo acuerdo.

Lo último que se sabe sobre las renovaciones de Eryc Castillo y Renzo Garcés en Alianza Lima

“Conversaciones formales y encaminadas para las renovaciones de Eryc Castillo y Renzo Garcés en Alianza Lima. Se afinan detalles por parte de los jugadores para el acuerdo total. Ambos vínculos serían para dos años más”; fue la más reciente información compartida por el periodista deportivo Gerson Cuba a través de su cuenta oficial de ‘X’ respecto a las novedades de ambos jugadores blanquiazules.

De esta manera, podemos entender que la directiva victoriana no quiere dejar nada al azar y quiere asegurar de una vez por todas la base más importante de la actual plantilla. Eryc Castillo con 8 goles entre Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana es uno de los ofensivos más letales del equipo; mientras que Renzo Garcés y sus 34 disputados en lo que va de la presente temporada demuestran una enorme regularidad como titular en la zaga central.

¿Cuál será el futuro de Néstor Gorosito en Alianza Lima?

Así como recientemente se pudo conocer que jugadores como Eryc Castillo y Renzo Garcés están negociando su continuidad en Alianza Lima, ahora la estadía de Néstor Gorosito también genera cierto nivel de incertidumbre. Para tranquilidad del pueblo íntimo, el entrenador argentino dio detalles sobre su postura al respecto y de lo que ha venido hablando con la directiva hasta ahora.

“Yo hablé con ellos y les dije, hace un mes y medio o dos, que en septiembre quiero definir mi futuro. Yo quiero tener todo claro porque sino hay que buscar laburo para el año que viene y no quería llegar a diciembre y que me digan que no porque ya llevamos nueve meses de trabajo y saben nuestra forma de ser. Nos manifestaron que quieren que nos quedemos y seguramente en estos 15 días hablaremos”; reveló el popular ‘Pipo’ el día de hoy en conversación con el programa ‘Equipo F‘ de ‘ESPN Argentina’.

